【歐聯】俄模被罰1.5萬歐元仍是決賽贏家　IG追蹤人數激增至270萬

22歲俄羅斯女模Kinsey Wolanski，因在歐聯決賽闖入球場草地，令熱刺鬥利物浦一戰一度暫停。事後她被罰款1.5萬歐元（約13.2萬港元），相信男友收到的355萬歐元廣告費後已是小問題。

歐聯決賽利物浦以2︰0挫熱刺封王，賽事另一焦點是Kinsey Wolanski。她20分鐘左右衝入球場草地，更跑到中圈內越過雲迪積克。Wolanski穿得暴露，黑色連身高叉泳衣上印有白色字，令球員都目瞪口呆，比賽一度中斷。Wolanski事後因闖入球場而被罰5000歐元，再因為男友賣廣告而被罰1萬歐元，總計1.5萬歐元罰款。若她再於歐聯犯法的話可被追加8000歐元。

Wolanski被帶出球場。（Getty Images）

Wolanski一炮而紅被起底，IG由本來23萬人追蹤，短短一晚間飆升至230萬人，小插曲為她的IG帳戶一度被黑客入侵而被封鎖，現已重開，追蹤人數增至270萬人。Wolanski的男友是以限制級惡作劇出名的網絡紅人Vitaly Zdorovetskiy，據體育商業相關記者Darren Rovell指，其男友Zdorovetskiy多得她的出位行為，限制級網站Vitaly Uncensored因此收到355萬歐元的廣告費，可算是今次歐聯決賽另一贏家。Wolanski現於西班牙的伊比薩島渡假，更上載紅色泳衣照，回禮予270萬Followers。