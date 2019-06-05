【英超】利物浦兩將離隊　高普讚史杜列治「當代偉大球星」

奪得歐聯不代表利物浦所有人都會留下來，尤其是長居後備的，仍會想趁有氣有力時往外闖。 利物浦周三（5日）宣布史杜列治及艾拔圖摩蘭奴，季後約滿齊齊離隊，領隊高普大讚二人雖然今季上陣時間不多，但仍表現出專業一面，相信摩蘭奴會成為國腳，更大讚「史獨」是「紅軍當代球星」。

史杜列治及艾拔圖摩蘭奴自高普於2015年上任後，因未能適應德國教頭風格，上陣時間慢慢減少。史獨今季各項賽事上陣27場，多數後備上場，射入4球，當中包括9月作客車路士射入世界波，助紅軍保住不敗走勢，摩蘭奴則只有5次落場機會。

史杜列治被高普讚揚「當代利物浦球星」。（路透社）

摩蘭奴今季上陣機會少之又少。（路透社）

高普接受官網訪問時大讚二人專業：「他們在我成為領隊時已在陣中，這期間幫助球隊走上正確方向。沒有他們，利物浦不會走到今日這一步。」他續說：「艾拔圖的性格就如他踢波風格一樣，永遠充滿活力及正能量。他是個為了球隊可以奉獻一切的好球員。」高普又指摩蘭奴今季上陣機會不多，但仍是拼盡每一分鐘：「我知道今季他未必得到應得的上陣時間，但仍是功不可沒。他在訓練時令到隊友們腳踏實地好好練波，他是個世界級球員，我相信他在不久的將來會重返西班牙國家隊。」

史杜列治及摩蘭奴二人最後以歐聯冠軍身分離開。（路透社）

史杜列治是「當代偉大球星」

談及史杜列治，高普直言：「我認為史杜列治是一個當代利物浦偉大球星，他加盟時這球隊仍是重建中，他為利物浦取得的入球全都是非常、非常、非常重要。他是我生命中見過最好的射手之一，會射入你忘記不可能的入球。」史杜列治風格與高普戰術未必配合，但高普認為史杜列治十分重要：「就似其他利物浦球員一樣，他有時需要等待，但今季他仍是球隊中扮演重要的角色。」

二人為前紅軍主帥羅渣士的重臣。（路透社）

「史杜列治是我們更衣室中的領袖，聰明又有自信的他在有需要改變，更不怕站出來發聲，又熱心幫助年青球員，他對利物浦這些年來的發展真的貢獻良多。」史杜列治2014年加盟，6個球季為利物浦上陣160場射入67球。至於摩蘭奴在2013年加盟，為利物浦在各項比賽出場141次，近兩季被羅拔臣搶走正選左閘位置。

離隊在即，高普希望二人在足球路上繼續取得成功：「哪一隊可以得到他們都十分幸運，我們當然會掛念他們，但我們可以這樣跟他們道別：『Guys, you leave as European Champions.』」