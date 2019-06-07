【滑雪】美國15歲世界盃冠軍谷愛凌入籍中國　盼出戰北京冬奧

美國自由滑雪選手谷愛凌宣布入籍中國，希望為中國出戰2022年北京冬季奧運。

15歲的谷愛凌（Eileen Gu）昨日（6月6日）在社交網站宣布更改國籍，她在Instagram用英文表示：「我決定為中國出戰2022年冬奧，這是一個艱難的決定。」谷愛凌是中美混血兒，母親是中國人。她表示：「我為自己的傳統文化感到驕傲，同樣為在美國成長感到自豪。」

谷愛凌年初贏世界盃意大利站冠軍時，其國籍還是美國。（國際滑雪總會官網截圖）

如今谷愛凌的國籍已經變成中國。（國際滑雪總會官網截圖）

谷愛凌還在微博宣布入籍中國，她說：「我希望能夠通過追求極限運動來增進中美兩國人民的交流、了解和友誼。為推廣自由式滑雪，鼓勵青少年特別是女孩對體育運動的熱愛，並為提高中國和世界冰雪運動而努力！」

內地傳媒稱谷愛凌是滑雪界的天才少女，在冬奧有爭奪獎牌的能力。谷愛凌擅長自由滑的坡面障礙技巧賽，她在18/19賽季參加了3站世界盃，在法國站贏得亞軍，而在意大利站更得到冠軍，總積分榜上排名第3。

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谷愛凌先在世界盃法國站贏得自由滑的坡面障礙技巧賽亞軍。（谷愛凌Instagram）

谷愛凌贏得世界盃意大利站自由滑的坡面障礙技巧賽冠軍。（谷愛凌Instagram）

谷愛凌贏得世界盃冠軍片段：