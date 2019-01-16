【滑雪新手】中日韓低難度滑雪場推薦　初學者注意事項、裝備清單

冬季一來大雪紛飛，緯度較高的國家都有設置滑雪場地，離香港不遠的國家像是日本、韓國或中國都有不少熱門滑雪場地，小編今天就挑出適合新手滑雪＋旅行度假的場地，讓大家可以體驗雪白世界。

滑雪新手注意事項——

沒有滑雪經驗怎麼辦？

第一次滑雪可以和有經驗的朋友同行，或是請教練帶領，付費課程大約會有一小時的教學和練習，也會有跌倒時如何自保的教學。如果還是擔心的話就選擇跟團吧！通常旅行社的滑雪團會請專業教練來指導。

滑雪場纜車哪邊搭？

雪道有非常多種，通常適合初學者的坡道不需要搭纜車上山，中低坡度相當適合初學者玩上一天。如果要挑戰下一階的難度則可在滑雪場購買票券搭乘，到了滑雪場別忘記和纜車拍張照跟大家分享。

到了滑雪場別忘記和纜車拍張照跟大家分享。（gettyimages）

最適合的滑雪季節？

日本：約為12月到隔年3月

韓國：約為12月到隔年2月（3月初陸續結束）

中國：約為11月到隔年3月

要多早開始訂機票、訂飯店？

根據過去的購買經驗，愈靠近出發日價格愈高，賞楓／賞櫻／滑雪等熱門季節建議至少3個月前訂購，部分背包客會在半年前規劃好旅遊行程。

部分背包客會在半年前規劃好旅遊行程。（gettyimages）

滑雪新手必備物品＋穿搭——

衣物類｜雪衣、毛衣、發熱衣

在如此天寒地凍的滑雪場，即便是晴天溫度都很低，最好是能夠穿上雪衣，滑雪時也相對方便。羽絨衣的保暖功力雖然很強，但在身上有積雪時，進到屋內後雪水融化會滲透進衣服。

建議採用洋蔥式穿搭，意思就是多穿幾件沒那麼厚的衣服，而毛衣和發熱衣則是好用的保暖材質，若是怕毛衣會有靜電則可以多擦些乳液讓皮膚不乾燥。

▼▼雪衣、毛衣、發熱衣採用洋蔥式穿搭，就是滑雪的最強保暖大法（按圖放大）▼▼

配件類｜圍巾／手套／雪鏡

風兒陣陣地吹~風兒陣陣地吹，脖子和手部最容易露在外面，因此質量輕又柔軟的手套和圍巾不可或缺，而且可以挑選好看、彩度較高的配色，在銀白雪地更為顯眼，拍出的照片也好看。另外在雪地時會反射陽光，如果是長時間待在雪地可以考慮租借護目鏡來保護眼睛，通常是高手在高速滑雪的狀況下比較需要護目鏡，避免危險發生。

▼▼▼圍巾、手套、雪鏡，除了保暖都可以避免意外發生（按圖放大）▼▼▼

滑雪勝地TOP. 3韓國 京畿道——芝山森林滑雪度假村

離首爾市區只要40分鐘車程的京畿道，有一座芝山滑雪場，是不少人到韓國旅遊時會順道一去的地方。芝山滑雪場有着得天獨厚的場地，除了大片的坡面外也有國際規格的U型池和專用吊纜，玩滑雪板的遊客在這邊也能相當盡興。芝山滑雪場透過人工造雪和管理系統，保持雪質穩定，很適合新手滑雪。另外也有開放夜間滑雪，從首爾往返也相當方便。

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營業時間：每年11月底開放

交通：雪場免費接駁，可以請飯店或民宿預；光化門線在世宗文化會館旁的美術館候車。自行前往者搭2號線到江邊站，4號出口對面東首爾站搭往利川（이천고숙/I-cheon）總站，下車後搭12號公車往芝山滑雪場（Jisan resort/지산리조트），之後在芝山超市（지산마트）下車，順著指標步行15-20分鐘抵達。

票券： 85,000～195,000韓幣（折合港幣約595元－1366元）

▼▼韓國京畿道的「芝山森林滑雪度假村」有着得天獨厚的場地（按圖放大）▼▼

滑雪勝地TOP. 2中國 哈爾濱——亞布力滑雪場

有着相當寬敞而且是中國最長的滑雪道，不論如何也要來觀光一下。亞布力滑學場也舉辦過國際滑雪賽事，場地和雪質算是不錯。這邊也有初中級的滑雪道，適合到哈爾濱旅行的人來一探究竟，搭著纜車上山時還能一邊看着白雪皚皚的山坡和樹林。

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營業時間：每年11月初至次年3月

交通： 哈爾東火車站到亞布力南站最早一班0538發車，哈爾濱站往亞布力南站最早為0940

票券：約480人民幣／天。（折合港幣約550元）

▼▼中國亦有哈爾濱「亞布力滑雪場」，是中國最長的滑雪道（按圖放大）▼▼

+ 7 + 6 + 5

滑雪勝地TOP. 1日本 東京——輕井澤王子大飯店滑雪場

位於東京近郊的輕井澤，當地的環境和氛圍讓不少觀光客都很喜歡，搭新幹線從東京出發只要1小時就能抵達。輕井澤王子大飯店的滑雪場難度不高，另外也有適合小孩的滑雪區域和教練，很適合初學者和親子旅遊，已經有滑雪經驗的人也很適合來。晴天的日子不少，視野相當好，搭着纜車上去就能享受滑雪樂趣。

一旁也有Outlet購物中心可以逛街，品牌齊全度高之外還有不少餐廳，來點熱騰騰的食物和咖啡是冬天最棒的享受。

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營業時間：2018年12月22日～2019年3月17日 每日8:00～17:00

交通：搭北陸新幹線到輕井澤站，南口出來後步行約10分

票券：

一日券：5,500円｜四小時：5,000円（2018年12月22日～2019年3月17日）

一日券：4,700円｜四小時：4,200円（2019年3月17日～2019年3月31日）

▼▼東京的「輕井澤王子大飯店滑雪場」附近還有Outlet購物中心可以逛街！（按圖放大）▼▼

東京——苗場滑雪場

苗場是不少遊客心目中的第一名滑雪場，除了雪量穩定和滑道種類豐富外，當地景色更是漂亮，也有纜車可以從高處看到銀白世界的景色。苗場有不少緩升的坡道，很適合初學者練習，另外也有開放夜間滑雪，附近也有飯店能夠住宿，不用怕滑雪後沒地方睡。

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營業時間：2018年12月8日～2019年3月31日（纜車營業時間：2018年12月22日～2019年3月24日）

交通：搭上越新幹線到「越後湯沢駅」，東口出來後搭「路線巴士」（車程50分）

票券：一日券／5小時券

一日券：4,600円｜五小時：4,900円（2018年12月8日～21日、2019年3月25日～31日）

一日券：5,000円｜五小時：4,500円（2018年12月22日～27日、2019年1月7日～3月24日）

一日券：5,200円｜五小時：4,700円（2018年12月28日～2019年1月6日）

▼▼東京的「苗場滑雪場」有纜車可以從高處看到銀白世界的景色（按圖放大）▼▼

北海道——札幌國際滑雪場

離札幌市中心約1小時車程的札幌國際滑雪場，吸引不少滑雪愛好者外，也有很多初學者和小朋友來訪。札幌國際滑雪場從高處滑下山最長有3.6公里，是不少專業滑雪客的愛好場地；當然也有初學者的練習場地，適應後再搭纜車上去挑戰一下，就算只穿自己的衣服來也可以，裝備都能夠在現場租借。

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營業時間：2018年11月16日～2019年5月6日

交通：札幌巴士總站（札幌站東側步行5分鐘）17號月台搭車，車程約60分鐘。

票券：一日票／4小時

一日票：4,500円｜4小時：3,800円（2018年12月1日～2019年3月31日）

一日票：3,600円｜4小時：3,400円（2019年4月1日～本季度結束）

▼▼北海道的「札幌國際滑雪場」有初學者的練習場地，適應後可再搭纜車上去挑戰一下（按圖放大）▼▼

做好事前規劃，即便是第一次也能擁有很棒的滑雪經驗哦。而且滑雪累了，還可以去附近的商店街泡溫泉、吃美食，讓人身心都放鬆了。

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【滑雪新手必備】日、中、韓新手滑雪場挑選＋交通整理，帶你從滑雪裝備開始挑】

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