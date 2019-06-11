【西甲】迪甘斯代皇馬宣布簽費蘭特文迪　喪父重傷不放棄鯉躍龍門

法國足球隊正備戰歐洲國家盃外圍賽作客安道爾，主帥迪甘斯不小心爆出里昂左閘費蘭特文迪（Ferland Mendy）將轉投皇家馬德里。這名24歲球員兩年前征戰法乙，數日後或已成為西甲勁旅的第四簽。

歐洲國家盃外圍賽，世界盃盟主法國去仗「零中框」以0︰2負土耳其。現正備戰周二凌晨作客安道爾。法國在H組以3戰6分排第2，3分落後全勝的土耳其。主帥迪甘斯在記者會爆料，暗示費蘭特文迪轉會在即︰「兩年前他在法乙，他未來會為皇馬效力了，他可以任勝兩條邊線，進步神速。」盛傳在法國集訓時，費蘭特文迪已接受皇馬的體檢，料以5000至5500萬歐元轉投皇馬。

費蘭特文迪（右）防守了得，亦有極強的進攻意識，料會在皇馬與馬些路輪替。（視覺中國）

費蘭特文迪兩年間身價升價10倍（按圖放大）

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費蘭特文迪曾於巴黎聖日耳門接受青訓，但16歲時因臀部發炎入院，最嚴重時一度未能走路。休息了8個月後狀態大不如前，文迪決定轉投勒哈費爾，助他形成現時沉實性格，以努力換取未來。他曾自評︰「我的踢法一向是先求防守，有機會便衝上前，利用自己強項盤扭。」

對年輕球員而言，上陣機會極其重要。於勒哈費爾兩季多後助文迪獲水晶宮、修咸頓等球會招手，最終他2017年7月以500萬歐元投里昂。可勝任左閘及左翼衛的文迪79次為里昂上陣，即使入球、助攻數字不高，每每落場都拼盡，高速盤球推動及回防力追對手右翼，已成為里昂必然正選。

費蘭特文迪（Ferland MENDY）去仗負土耳其時，半場入替迪治尼。（視覺中國）

15歲時父親去世，未有打擊文迪的足球夢，「一路以來我走過的路都不容易，但我從不放棄。要成功的決心是一直以來堅持的事。」說話不多的文迪以表現說服別人。不過連他也沒有想到，不足2年便有機會升價10倍，由法乙跳至西甲勁旅。若文迪轉會，將成皇馬今夏第四個收購，中堅米列圖、前鋒祖域及翼鋒夏薩特已落實「上艦」。