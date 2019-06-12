【女子世界盃】美國狂炒泰國破紀錄　摩根個人獨轟5球

美國女足在昨日的女子世界盃F組首戰，射手摩根個人獨取5球，以13：0大破泰國，刷新賽事史上最大勝仗紀錄。

法國時間昨日（6月11日）的女子世界盃分組賽首輪，F組的美國鬥泰國，出現驚人戰果！上半場的戰況還算正路，美國領先3：0，摩根（Alex Morgan）在12分鐘接應右路傳中，頭槌開紀錄，之後娜維（Rose Lavelle）在20分鐘禁區外遠射得手，到31分鐘，賀雲（Lindsey Horan）把握罰球混戰，近門射網頂建功。

摩根的頭槌為美國揭開大勝的序幕。（路透社）

摩根入球後與隊友慶祝。（路透社）

賀雲（右）為美國射成3：0完半場。（路透社）

換邊後，風雲色變，美國的攻勢如風捲殘雲，由50分鐘起的7分鐘內，美國轟入4球，其中美韋絲（Samantha Mewis）梅開二度，摩根及娜維各攻入今場個人第二球。美國連入4球後，將比數拉開到7：0。

美國下半場狂風掃落葉，攻入多10球。（路透社）

以為美國就此放軟手腳到完場？不！

踏入尾段，美國再次上力，由74分鐘起，他們再入6球，其中摩根佔3球，她今場個人入5球，排今屆賽事射手榜首。最後，美國打破2007年德國贏阿根廷11：0的紀錄，取得世界盃史上最大的勝仗。美國全取3分，憑+13的巨大得失球差，在F組力壓同日以2：0擊敗智利的瑞典排榜首。

除了入球外，下半場最常出現的就是美國球員慶祝。（路透社）

大敗後，泰國球員在看台前答謝球迷支持。（路透社）

據賽後統計，美國今場佔73%控球，射門次數多達40次，代表她們平均不足3分鐘就完成一次攻門，其中一半的20次射中目標。至於泰國全場只得兩次埋門，皆無功而還。

大勝功臣摩根表示，為了晉級，她們爭取每一個入球，她說：「我們真的很想表現自己，證明我們準備這項賽事的努力，我相信我們做到了。在分組賽，每個入球都重要，是我們再進一步的關鍵。我們都清楚，每個入球都有意義。」

美國大勝後，在F組排榜首。（路透社）

美國大勝泰國13：0精華片段：