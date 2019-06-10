【女子世界盃】意大利複製2006經典　95分鐘絕殺澳洲

意大利女足自1999年後再度晉身世界盃決賽周，分組賽首戰鬥澳洲，由邦拿絲亞（Barbara Bonansea）於補時5分鐘絕殺，複製2006男子世界盃16強經典。

女子世界盃2019，C組意大利對澳洲於華倫西恩斯舉行。澳洲由卡爾在22分鐘射12碼被救出，她衝前補中先開紀錄，入球後她向角球旗揮拳，向卡希爾致敬。邦拿絲亞（Barbara Bonansea）為祖雲達斯女足11號，司職前鋒或中場，她56分鐘追平，至95分鐘意大利右路傳中，邦拿絲亞再把握澳洲門將出迎失位，遠柱頭槌頂成2︰1，分組賽首戰旗開得勝。

邦拿絲亞在95分鐘頭槌絕殺澳洲。（Getty Images）

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2006年男子世界盃，意大利在16強面對軒迪克帶領的澳洲，馬斯拉斯50分鐘紅牌，戰至補時由「偉大的左後衛」格羅素博得12碼，托迪在95分鐘操刀射入，名副其實的絕殺。13年過後，意大利複製95分鐘絕殺澳洲，正如中國評述員黃健翔之話「這個勝利屬於意大利！屬於所有熱愛意大利足球的人！」

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托迪在2006年射入12碼，助意大利以1︰0擊敗澳洲打入8強，最終意大利封王。（Getty Images）

那些年的意大利絕殺澳洲（按圖放大）

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男子世界盃︰意大利2006絕殺澳洲精華