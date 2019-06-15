【拳擊】曹星如內地比賽受傷縫八針　「不怕輸，繼續裝備自己」

香港「拳王」曹星如轉戰業餘拳擊，力爭東京奧運參賽資格，他今月6日北上參加「一帶一路國際拳擊賽」，不幸於比賽中受傷，與對手「頭撞頭」後前額爆裂，要即時終止比賽送院治療，縫了八針。

曹星如（Rex）於社交網站交代近況。他表示，希望透過該場賽事感受業餘拳擊節奏，所以沒刻意交代傷情，直至今早完成跑步比賽，即是他受傷後第一次運動，才有感而發。他表示：「經過這次比賽，我體會到我在業餘拳擊的世界中，仍有大量進步空間，我要學習的事情還有很多。我不怕輸，輸了，亦只想努力改善，裝備自己。」

事緣他今月上旬到上海參加「一帶一路國際拳擊賽」，與中國拳手Chen Zhi Hao對戰，打至第二回合，雙方同時出拳進攻，導致頭撞頭，曹星如的前額即時爆裂，現場經醫生檢查後，傷口太深，即時終止比賽，曹星如送院療傷，傷口縫了八針，直至昨日才拆線。他說這是他人生首次被抬上擔架經救護車送院縫針，但拆線後他今早貼上小熊維尼膠布跑比賽，不失童真一面，更與隊友一起獲獎。

曹星如透露上周四在上海參加比賽，額頭受傷，需由即時送院縫針。（FB圖片@曹星如Rex Tso）

曹星如發文表示昨日已經拆線，今早參加跑步比賽時額頭貼上小熊維尼膠布。（FB圖片@曹星如Rex Tso）

曹星如2017年擊敗河野公平取得職業拳擊生涯22連勝後，養傷至去年底復出，宣布轉戰業餘拳擊力爭東京奧運資格，並於灣仔修頓擊敗中華台北拳手江奕宏。今次比賽受傷後，他休養大約十天，接下來一周開始恢復輕量訓練。

曹星如在FB及IG發文交代傷勢：