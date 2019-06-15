【拳擊】曹星如內地比賽受傷縫八針　「不怕輸，繼續裝備自己」

香港「拳王」曹星如轉戰業餘拳擊，力爭東京奧運參賽資格，他今月6日北上參加「一帶一路國際拳擊賽」，不幸於比賽中受傷，與對手「頭撞頭」後前額爆裂，要即時終止比賽送院治療，縫了八針。
曹星如（Rex）於社交網站交代近況。他表示，希望透過該場賽事感受業餘拳擊節奏，所以沒刻意交代傷情，直至今早完成跑步比賽，即是他受傷後第一次運動，才有感而發。他表示：「經過這次比賽，我體會到我在業餘拳擊的世界中，仍有大量進步空間，我要學習的事情還有很多。我不怕輸，輸了，亦只想努力改善，裝備自己。」
事緣他今月上旬到上海參加「一帶一路國際拳擊賽」，與中國拳手Chen Zhi Hao對戰，打至第二回合，雙方同時出拳進攻，導致頭撞頭，曹星如的前額即時爆裂，現場經醫生檢查後，傷口太深，即時終止比賽，曹星如送院療傷，傷口縫了八針，直至昨日才拆線。他說這是他人生首次被抬上擔架經救護車送院縫針，但拆線後他今早貼上小熊維尼膠布跑比賽，不失童真一面，更與隊友一起獲獎。
曹星如透露上周四在上海參加比賽，額頭受傷，需由即時送院縫針。（FB圖片@曹星如Rex Tso）
曹星如發文表示昨日已經拆線，今早參加跑步比賽時額頭貼上小熊維尼膠布。（FB圖片@曹星如Rex Tso）
曹星如2017年擊敗河野公平取得職業拳擊生涯22連勝後，養傷至去年底復出，宣布轉戰業餘拳擊力爭東京奧運資格，並於灣仔修頓擊敗中華台北拳手江奕宏。今次比賽受傷後，他休養大約十天，接下來一周開始恢復輕量訓練。
曹星如在FB及IG發文交代傷勢：
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是的，頭上又多一條疤痕，縫了8針😅。 6月6日👉🏻到了上海比賽👉🏻受傷🤕。 今次比賽嘅目的，喺想感受一下業餘拳擊節奏，並不是奧運外圍賽，所以之前沒有特別公開交代。 可惜的是，第二回合又發生頭撞頭意外事件，不同的是，今次額頭位置立即爆裂，醫生表示傷口太深，要立即終止比賽。人生第一次被擔架送上救護車，到醫院縫針🤯🤯。 . 經過這次比賽，我體會到，喺業餘比賽中，我要學習的事情還有很多，仍有很大的進步空間。🔥🔥🔥 . 休息一星期後，昨天拆了線，醫生檢查後話可以做返運動😍，今日即刻要跑返一轉🏃🏻，參加 #教練M 搞嘅跑步比賽，托隊友的福，可以攞到獎😁👏🏻🎁🛍。 黎緊這個星期會輕輕開始訓練返，之後再到廣州全力訓練🥊。 . 我從來都唔怕輸，輸了，亦只想努力去改善、裝備返好自己💪🏻💪🏻。 #🇭🇰💪🏻 #意外無人想 #要再努力再努力 #我一定會堅持住 #無論遇到咩困難 #無論聽到咩說話 #目標只有一個 #一齊努力 #我💕我塊膠布 #給大家多一點正能量