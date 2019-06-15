【甲一男排】盧幹庭攔網致勝　提早一輪鎖定前四席位

「希望將盧幹庭這個名字推上甲一前列位置。」 執教盧幹庭的程文達，正正是東華三院盧幹庭紀念中學的畢業生。 於今日第五輪甲一男排聯賽，盧幹庭直落三局擊敗華青，事隔兩年再次躋身會長盃，真真正正將盧幹庭推上甲一前列。

男子甲一排球聯賽今日（15日）於青衣西南體育館上演第五輪賽事，賽前聯賽排名第3的盧幹庭，只要能夠今輪能夠擊敗華青，便能締造創隊以來首次打入會長盃（聯賽前四）的歷史。

盧幹庭球員攔網能力一流，多次攔下對手扣殺。（徐焌然攝）

雖然平均身高並不出眾，但盧幹庭的進攻仍非常有威脅。（徐焌然攝）

次局反勝成關鍵 盧幹庭直落三局大勝

盧幹庭士氣高昂，球員熱身時已相當專注。首局雖然一度被華青追近至20：21，但盧幹庭馬上拿出殺手鐧— —攔網，尾段兩度關鍵攔網令他們以25：23，有驚無險拿下第一局。

次局盧幹庭形勢嚴峻，中段落後12：16，但華青卻頻頻出現失誤，葬送大好領先優勢，令盧幹庭打出一波6：0的攻勢，最終以25：19取下第二局。盧幹庭其後愈打愈順，第三局更是「由頭帶到尾」的姿態，以25：17輕取，總比分直落三局擊敗華青，提早一輪取得會長盃資格。

進攻多變的盧幹庭令對手無所適從，頻頻快攻得手。（徐焌然攝）

程文達畢業已超過10年，現以教練身份幫助球隊。（徐焌然攝）

盧幹庭勝在凝聚力一流 入會長盃望爭牌

教練程文達賽後大讚球隊士氣如虹，「今場更見球隊凝聚力，賽前我跟一班隊員說：『只要贏得今場比賽，便能鎖定頭3，亦能夠參加會長盃。』今場我們每個人都以此為目標。」去年盧幹庭僅得第五名，程文達直言今季不容有失，「季前目標為打入前四，而今季我們有蘇俊軒加入球隊，令後二進攻得以加強。闖入會長盃後，球隊將會更齊心，渴望在會長盃爭取獎牌。」下星期最後一輪聯賽，盧幹庭將會面對為前四位置「爭崩頭」的寧逸。