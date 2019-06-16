【世青盃】烏克蘭反勝韓國首封王　李康仁2入球4助攻膺賽事最佳

世青盃決賽，韓國即使有李康仁12碼開紀錄，仍被烏克蘭連入3球以3︰1反勝。烏克蘭隊史首次打入決賽即贏得世青盃，落敗的韓國亦已創下歷來最佳成績；華倫西亞的李康仁更成為第二個膺世青金球獎的亞洲球員。

烏克蘭及韓國都是首次打入世青盃決賽，開賽2分鐘便重演歐聯決賽一幕、韓國的Hwang Taehyeon 右路殺入禁區被烏克蘭守衛踢跌，初時球證沒有表示，經VAR後改判12碼。效力華倫西亞的韓國新星李康仁窒步待皇家馬德里門將盧連（Andriy LUNIN）撲右面後，左腳輕鬆射入反方向，為韓國在5分鐘領前。

李康仁處理12碼時極之冷靜，具大將之風。（路透社）

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+ 7 + 6 + 5

不過韓國的Hwang Taehyeon在34分鐘混亂中向後踢，被烏克蘭的蘇柏拉夏（Vladyslav Supriaha）禁區內快腳扳平1︰1。53分鐘效力基輔戴拿模的蘇柏拉夏突破越位，接應干路比利亞（Yukhym Konoplia）傳送單刀射成2︰1。韓國之後多換一名前鋒強攻，但李康仁被重點防守，其餘球員創造力有限，多番兩邊傳中都未能威脅身材高大的烏克蘭防線，更在89分鐘被擁有格魯吉亞血統的迪斯達舒維利（Tsitaishvili）反擊埋齋，烏克蘭以3︰1勝韓國，隊史首次高舉世青盃。

烏克蘭由效力薩克達、基輔戴拿模等土炮為骨幹，取得隊史首次世青盃。（路透社）

▼世青盃金球獎部份得主（按圖放大）▼

+ 3 + 2

李康仁今屆賽事7場交出2個入球及4次助攻，繼2003年阿聯酋的米達（Ismail Matar）後，再次有亞洲球員成為世青盃金球獎得主。這名18歲小將更是韓國於國際足協各階級男足賽事中，首個成為賽事最佳球員之人，之前馬勒當拿、沙維奧拿、美斯等球星都曾贏取此榮譽。

另外，金手套獎由烏克蘭的盧連取得，金靴獎得主則是在分組賽曾單場入9球的挪威前鋒艾寧夏蘭特（Erling Braut Haland）。