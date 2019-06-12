【世青盃】韓國靠罰球奇襲挫厄瓜多爾　史上首次躋身決賽　

韓國歷史性闖入世青盃決賽！ 韓國中場李康仁處理罰球，攻其不備，送出直線，助攻崔俊建功，助球隊在世青盃4強以1：0淘汰厄瓜多爾。至於烏克蘭亦在另一場4強以1：0擊敗意大利，也是史上首次躋身決賽。

接連淘汰日本及塞內加爾的韓國，在波蘭時間昨日（6月11日）出戰世青盃4強，面對南美的厄瓜多爾。雖然厄瓜多爾先有記攻門中楣，但韓國在39分鐘靠一個有心思罰球攻勢，出其不意，先開紀錄。

崔俊接應李康仁的罰球助攻，在上半場為韓國一箭定江山。（路透社）

華倫西亞中場李康仁處理一個近中場的罰球，他作勢斬入禁區，厄瓜多爾球員的注意力亦擺在禁區之中。此時，李康仁放出一記直線地波入禁區，崔俊在右路入楔，跑入禁區接應。雖然厄瓜多爾有3名守將飛鏟而至，但崔俊第一時間起右腳熨射，為韓國領先1：0。

韓國罰球入波逐格睇：

韓國賽後慶祝打入世青盃決賽。（路透社）

韓國成為第3支參加世青盃決賽的亞洲球隊。（路透社）

之後兩隊都有不少攻門，但兩位門將表現穩定，最終韓國維持勝局贏1：0，史上首次打入世青盃決賽。韓國也是第3支參與世青盃決賽的亞洲球隊，並有機會成為首支封王的亞洲球隊，之前兩支分別是1981年的卡塔爾及1997年的日本，皆於決賽敗陣。

烏克蘭在另一場4強勝出，也是史上首次參加世青盃決賽。（路透社）

韓國在決賽的對手會是歐洲的烏克蘭，這支東歐軍同樣是首次殺入世青盃決賽。雖然烏克蘭在尾段要10人應戰，但他們在4強以1：0擊敗意大利。

烏克蘭門將盧連從大國腳趕回來，正選上陣，為烏克蘭保持清白之身。這名皇家馬德里球員踢完16強後，就被徵召到大國腳，在歐國外對塞爾維亞及盧森堡兩仗中擔任後備，缺席了世青盃8強對哥倫比亞。前日隨大國腳出戰歐國外後，他便趕回波蘭，昨日為小國腳上陣踢4強。