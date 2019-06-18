【意甲】托迪辭任羅馬董事後大控訴：「他們什麼決策也不預我」

托迪與羅馬，是兩個分不開的名字，羅馬王子球員年代對球會忠心不貳，兩年前即使「被掛靴」，升任董事並加入董事局，依然沒有怨言。 無論這份愛有多深，來到2019年，他與羅馬終於要分別。他直言離開羅馬「比死更難受」，可是管理層欺人太甚，令他沒有選擇。

人生有幾多個三十年？托迪從來沒有想過會有離開羅馬的一天。12歲到42歲，由球員到球會管理層，心意始終如一，無怨無悔。

去季羅馬以第六名完成意甲賽季，失落歐聯資格。他跟2011年共同入主羅馬的會長柏路達（James Pallotta），關係每況愈下，上周這名美國商人向托迪提出讓他出任技術總監一職。他拒絕接受，連原本董事職務也一拼辭去。

托迪自言，要他離開羅馬「比死更難受」。（Getty Images）

球員生涯後期，托迪成為球隊大後備。（Getty Images）

「我辭任羅馬行政人員職務」，托迪表示，「我曾期盼這天永遠不要來臨，可是如此醜陋、沉重的一天還是要來。」

他深情地說：「離開羅馬猶如快要死去，如果我死了感覺還會好一點，這遠較掛靴還要差勁許多。」

羅馬會長柏路達管理問題成為托迪離隊主因。（Getty Images）

控訴被排擠 從未參與球會決策

無官一身輕，從不說球隊、球會半句不是的托迪，終於忍無可忍，炮轟會長柏路達和已轉任顧問的前董事鮑甸尼（Franco Baldini）：「這是一家備受愛戴和支持的球會，不應該分為親托迪、親柏路達或親鮑迪尼陣營，只有羅馬球迷。」

「正如我所言，會長人選會承傳，教練會承傳，球員會承傳，但旗幟不會改變。他們明知道我為球會和球隊盡力貢獻的渴望和意願，但從不希望我參與其中，他們在每個決定也把我排除在外。」

托迪與迪羅斯感情要好，後者「被離隊」相信是托迪辭任董事的導火線之一。（Getty Images）

事實上，自從新班主入主，管理層對托迪無情無義之舉早已罄竹難書，為何他忍到今時今日才發難？

因年紀漸大他2015年起擔任大後備，2017年球季完結，羅馬無視托迪仍未想退休的意願，強行把他升任球會董事兼「被掛靴」。球會當他是「吉祥物」般，每逢推廣活動均推他出來，到真正決策時卻從不讓他沾手。忍了兩年突然忍不下去，唯一令人聯想到的就是輪到他好兄弟迪羅斯早前「被離隊」。

35歲的迪羅斯與托迪一樣同是羅馬青訓出身，有「羅馬小王子」之稱，托迪跟他感情要好，一直視年紀少7年的迪羅斯如弟弟。跟托迪一樣，迪羅斯也未想過離開羅馬，即使已到球員生涯尾聲，自認為即使一季只出場5至10次，仍可借經驗帶領新人，在更衣室為球隊作出貢獻。羅馬管理層沒有球會迪羅斯意願，也沒有跟他洽談續約事宜，拖到季尾表明不向他提供合約，變相逼他離隊。當他哭着開記者會的時候，沒有怪責身在董事局的好兄弟，清楚知道對方身不由己。

即使迪羅斯沒有怪他，相信這件事必然令托迪極為沮喪，也成為他割愛離隊的導火線之一。他不無諷刺地說，「某些人的主要目標，是要把羅馬人趕離羅馬。」他誓言：「真相到最後必會水落石出，因為他們已達成目的。」

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2017年「被掛靴」的托迪傷心不已。（Getty Images）

+ 3 + 2

托迪1989年加入羅馬青年軍，1993年首次為一隊上陣時年僅16歲。他為球隊785次上陣射入307球，2001年協助球隊贏得意甲聯賽冠軍，並曾兩度贏得意大利盃。

離開是為了回來？

管理層的惡行，讓他不得不離開。他坦言，只有當球會換上新班主，他才會回到羅馬。「如果我是羅馬會長，有兩個像托迪和迪羅斯那樣的代表人物，我定會讓他們負責一切事情。」

托迪揚言：「柏路達身邊被一班錯誤的人包圍，他只聆聽他們的話。每個人也會犯錯，可是如果8年來犯下同一錯誤，你必須問自己一些問題，有些事情顯然錯了。」

他不諱言，下季仍希望跟迪羅斯一起入場看羅馬的比賽，不過笑言可能要戴上假髮不讓別人認出他倆。

這就是托迪。球會、球隊對他不仁，他可以默默忍受，可是當好兄弟被虧待，而自己竟無法伸出援手，無論多麼不捨他也要跟球會割蓆，選擇站在迪羅斯身邊。昔日留下來，是因為愛，今天離開，同樣也是因為愛。重情重義，羅馬永恆的傳奇。