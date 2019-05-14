【意甲】羅馬公布迪羅斯在季尾離隊　冀尋求新挑戰延續球員生涯

效力羅馬18個球季，披甲超過600場的迪羅斯，即將在今季後離開母會。迪羅斯表示離開羅馬亦非退役，而是希望在餘下的足球生涯，尋求新挑戰。

羅馬的中場悍將迪羅斯（Daniele De Rossi）在2000年加入羅馬青年軍，並在2001年首度為一隊披甲，效力至今18個年頭，一共為羅馬上陣615場賽事，在球會史上僅次於「羅馬王子」托迪，成為第2多上陣次數最多的球員。

迪羅斯為羅馬貢獻63個入球，曾助球隊兩奪意大利盃錦標。迪羅斯在去季率領球隊打入歐聯4強階段，雖然最終4強止步，但亦為球隊創下近年在歐洲賽的最佳成績。

迪羅斯在2001年首度為羅馬一隊上陣。（Getty Images）

迪羅斯在羅馬效力18載，在「王子」托迪退役後接任隊長。（Getty Images）

相對之下，迪羅斯在意大利國家隊的成就比球會更多，他為意大利上陣117場，曾代表意大利三戰世界盃及歐洲國家盃決賽周，是2006年世界盃冠軍隊成員之一，亦在2012年助國家隊躋身決賽，惜最後不敵西班牙，屈居亞軍。

迪羅斯在意大利國家隊效力14年，亦曾經奪得2006年世界盃冠軍。（Getty Images）

迪羅斯在場上一向以勇悍見稱，成為球隊後防前的一道屏障。（Getty Images）

迪羅斯在今季深受傷患困擾，在今季僅為羅馬上陣17場，亦未能交出穩定的表現。迪羅斯與羅馬的合約將於今季後約滿，但雙方一直未能達成續約的協議，結果迪羅斯決定在今季後離開羅馬。

迪羅斯未能成為羅馬另一位「One Club Man」，因為他將不會就此退役，希望尋求更多新挑戰，而他將在主場戰帕爾馬的最後一場聯賽演告別戰，告別效力18年的羅馬。

羅馬在官方Twitter上公布迪羅斯即將在今季後離隊，但並非高掛球靴。（Twitter截圖）

迪羅斯今季因傷患影響，只能在聯賽上陣17場。（視覺中國）

羅馬主席Jim Pallotta大讚迪羅斯代表羅馬精神，更指他是歐洲最佳中場之一，「18年來，迪羅斯由2001年起首度上陣，直至他戴起羅馬的隊長臂章，他已經成為羅馬極具代表性的人物，他亦是歐洲其中一位最出色的中場球員，我們對他十分尊重。」