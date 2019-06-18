【F1加拿大站】法拉利就華迪爾罰5秒提新證據　要求FIA重查事件

法拉利車手華迪爾於早前加拿大站，因「不安全重返賽道」被罰5秒，最後平治的咸美頓「冷手執個熱煎堆」得到冠軍。 雖然意大利車隊未有在96小時後上訴，但近日利用第2項條例，要求國際汽車聯會（FIA）重查事件，並指有充分的新證據。

華迪爾雖然於蒙特利爾首名衝線，但由於第48圈失控鏟上草地，回到場上未能找回抓地力，將出彎的咸美頓逼近外牆，該名英國車手只能踩煞車避免意外，賽會幹事其後以「不安全地回到賽道」罰華迪爾5秒，令到德國車手僅得亞軍，賽後十分憤怒。

華迪爾回到賽道時逼咸美頓埋牆，最後被罰5秒。（Getty Images）

華迪爾不滿賽果，賽後將亞軍的指示牌搬到咸美頓賽車前。（Getty Images）

法拉利發現新證據要求重查事件

法拉利賽後曾表明有意上訴，但在96小時後決定不上訴。不過，據FIA的International Sporting Code，讓法拉利仍有方法「上訴」。根據該規則第14章「重新檢視權利」，「如果再發現當時未能發現的充分證據，賽會幹事必須按同意的日期召開會議，召集相關單位與會，檢視任何相關解釋並作出公正裁判。」

咸美頓賽後表示不希望這樣獲勝，又邀請華迪爾站上頒獎台的冠軍位置。（Getty Images）

現時法拉利未有公開會提出什麼證供，車隊發言人表示「因現時事件太敏感，不會提供太多資料」。FIA收到法拉利要求後，必須決定日期召開聆訊。