法拉利的華迪爾（Sebastian Vettel）雖然首名衝過終點線，但F1加拿大站的冠軍最終落在平治車隊的咸美頓（Lewis Hamilton）身上，因為華迪爾在第48個圈衝出草地後重返賽道，而被罰5秒。 華迪爾對賽會的裁判大感不滿，他未有將戰車駛回前三的位置，並將第一與第二的牌交換，而咸美頓亦甚有風度地邀請華迪爾，一同站上頒獎台最高一格。不過，事件並未就此完結，法拉利向FIA賽會作出上訴。

在今年F1的第7站的加拿大站，法拉利的華迪爾力壓勁敵咸美頓，取得今年首個頭位起步，誓打破今年平治的全勝走勢。華迪爾一直保持領放，咸美頓在中段亦步亦趨，逐漸收窄與華迪爾的差距。直至第48個圈，華迪爾在咸美頓持續施壓下失誤，該名法拉利車手在第3及第4號彎犯錯，失控衝出草地，華迪爾隨即救回戰車重返賽道，而他的戰車與咸美頓戰車差點相撞。

賽會指華迪爾在重返賽道時過於危險，而對他判罰5秒，雖然華迪爾首位衝過終點線，但在總時間加上5秒後，被咸美頓超越，結果使咸美頓連續3場奪得分站冠軍，同時助平治車隊在今年7連勝。另一位平治車手，保達斯在今場只能以第4位完成，在車手榜被咸美頓拉開29分差距，而季軍則由陸克萊奪得。

咸美頓力壓兩位法拉利車手，奪得加拿大站分站冠軍。（Getty Images）

華迪爾雖然在咸美頓前完成賽事，但亦未能取得加拿大站的冠軍。（Getty Images）

當華迪爾知道自己將會被罰時，他對賽會判決相當不滿，他以無線電向車隊投訴，他在事發當刻並無選擇，「我由草地返回賽道，我已經無路可退，我應該去那裡？我的輪胎充滿草屑，一旦他（咸美頓）嘗試在內線超越我，將會是他的問題。我十分專注在賽事中，但他們（賽會）偷走了我的冠軍。」

另外，法拉利在今日（10日）正式向賽會就事件上訴，希望取消華迪爾的5秒懲罰。

華迪爾被罰5秒後，咸美頓漁人得利奪得分站冠軍，取得三連冠。（Getty Images）

加拿大站其餘焦點賽果（按圖放大）

華迪爾落敗後心有不甘，他未有將戰車駛回前三的停車處，在離開戰車後亦隨即返回休息室。當華迪爾經過三甲指示牌時，他將第一及第二的牌交換，將第二的牌放在咸美頓的戰車前，以示不滿。

華迪爾在頒獎儀式，面露不悅之情，咸美頓亦甚有風度地邀請勁敵華迪爾分享頒獎台最高一格，而華迪爾在接受訪問時，亦向咸美頓平反，希望車迷不要向咸美頓報以噓聲。

咸美頓在頒獎時邀請華迪爾一同站在最高一格。（Getty Images）

華迪爾賽後心有不甘，將第一二的指示牌交換。（Getty Images）