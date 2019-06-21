【羽毛球】安賽龍受花粉敏感困擾　忍痛退出歐運會

第二屆歐洲運動會將在今日（6月21日）於白羅斯的明斯克舉行，原先力爭首度在歐運會奪金的丹麥羽毛球好手安賽龍，因受花粉感冒所困擾下，只好退出今屆的歐運會。

2015年在阿塞拜彊巴庫舉辦的首屆歐洲運動會，事隔4年，一連10日在白羅斯的明斯克舉辦。歐運會設15個項目，如羽毛球﹑田徑﹑體操及單車等，合共產生200面金牌。

2015年在阿塞拜彊舉行首屆的歐洲運動會。（Getty Images）

今屆歐洲運動會將於白羅斯的明斯克舉辦。（Getty Images）

丹麥羽毛球頭號人物安賽龍（Viktor Axelsen），今年曾經在全英賽決賽不敵桃田賢斗，屈居亞軍，而他在印度公開賽封王，是至今的唯一一個錦標。

本來代表丹麥出戰男子單打的安賽龍，透過丹麥羽毛球總會發表聲明，在近兩星期受花粉敏感困擾所影響，在哥本哈根的醫院內接受治療，但因身體狀況未完全康復的關係，所以決定退出歐運會的賽事。

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安賽龍因花粉敏感所影響，未能出戰今屆的歐洲運動會。（Getty Images）

歐洲運動會是奧運計分賽的一部分，或多或少亦對安賽龍有所影響，所以他萬分不願意退賽，「我對自己的身體狀況感十分疑惑，我十分希望落場參戰，因為對來年的奧運資格亦有影響，但礙於健康問題未能參賽。我在這段時間將會暫停訓練及比賽，全力休息，希望盡早康復，重回賽場。」

雖然歐運會是奧運積分賽的一部分，但安賽龍因健康問題而忍痛退賽。（Getty Images）

在安賽龍的退賽下，其餘31位球手將角逐歐運會的男單賽事的獎牌，而另一丹麥球手安頓臣（Anders Antonsen）將負起國家衝擊獎牌的重任。