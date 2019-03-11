【羽毛球．全英賽】桃田賢斗3局力挫安賽龍　陳雨菲首勝戴資穎

全英羽毛球公開賽決賽，桃田賢斗激戰1小時21分鐘以21︰11、15︰21、21︰15擊敗丹麥的安賽龍（艾薩臣），成為首名日本男單球手於全英賽奪冠之人。至於女單大熱的戴資穎12次交手首負中國的陳雨菲，未能笑到最後。

桃田賢斗在4強擊敗香港的伍家朗，與安賽龍同樣力爭個人首度稱霸全英賽男單。之前11次交手桃田10勝1負，今場不例外。桃田在首局領前13︰11後，因安賽龍心急失誤多，桃田連取8分先下一城。安賽龍在第2局加強直線扣殺，多番重扣攻穿桃田，以21︰15逼至決勝局。決勝局11︰11平手後，桃田加強進攻連得8分，即使安賽龍未言棄，桃田以21︰15奠定勝局，以局數2︰1封王。

首奪全英賽的桃田賽後表示︰「贏全英賽是我兒時的夢想，絕對是生命中重要時刻，為我增添大量信心。第2局我主守令安賽龍多次扣殺得手，我知道不能繼續這樣，於是在決勝局放開來打，盡力打好每一球。」桃田續表示希望勝利能提升日本羽毛球水平。

桃田賢斗力戰1小時21分鐘，擊敗安賽龍於全英賽封王。（路透社）

+ 5 + 4 + 3

戴資穎入局較慢且失誤多，無緣於全英賽取三連霸。（路透社）

女單方面，台灣球后戴資穎之前兩屆都封后，今次卻失之交臂。她早段多番打出界，網前亦不時落網，首局尾段發力太遲，以17︰21落後。第二局戴資穎曾追至平手，但陳雨菲再以21︰17取勝，成為自2014年王適嫻後，首名全英賽女單的中國球手。