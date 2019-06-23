【托利斯掛靴】8．23告別戰鬥韋拿恩尼斯達　18年職業生涯不後悔

效力J League鳥栖砂岩的西班牙前鋒費蘭度托利斯（Fernando Torres）早前宣布即將掛靴，今早記者會公布細節。他將在8月23日告別戰對世界盃冠軍隊友韋拿及恩尼斯達效力的神戶勝利船。

35歲的費蘭度托利斯在東京開記者會，他穿起黑色西裝走簡約風格，貫徹低調性格。費托證實告別戰將是8月23日主場對神戶勝利船，「鬥好朋友恩尼斯達及韋拿效力的球隊。他們與我一同經歷國家隊最重要時光（贏得世界盃），很期待這一天。」自離開馬體會加盟鳥栖砂岩後，托利斯的入球率不高，爆發力及傳球能力未能協助球隊增強攻力，球隊目前於J League包尾，難免萌生退意︰「我要聆聽身體的聲音，已不能像以往般享受足球，因此要誠實地離開了。18年令人興奮的職業生涯後，是時間與職業生涯說再見。」

費蘭度托利斯將在8月23日掛靴。（路透社）

費蘭度托利斯記者會圖輯（按圖放大）

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對日本讚口不絕

托利斯感謝鳥栖砂岩，他直言很享受J League，「對我而言是困難的挑戰，享受美好日子。想多謝日本人的愛，日本是美麗的國家，當地文化令我感受很深，很幸運認識日本。」他表示自己一直是最早到訓練場及最遲走的人，未來兩個月會繼續落力。

費蘭度托利斯稱合作過的球員中，謝拉特是最好的。（美聯社）

被問到合作過最佳隊友，托利斯的答案是利物浦神奇隊長謝拉特，「他令我成為更出色的球員。至於最強的對手有很多，當中泰利及佩奧爾是最強的後衛。」他續指足球路上毫不後悔︰「我對自己經歷的一切和曾效力的球隊而自豪，還有我面對過所有偉大對手。我很幸運可效力世界上最好的球隊，贏取一些重要錦標。足球路上每一步都絕不後悔，若時光倒流也不會嘗試改變任何決定。」

談到之後的生活，托利斯掛靴後會休息一會兒，之後再決定會否開展教練生涯，亦不排除回到母會馬德里體育會工作。

費蘭度托利斯職業生涯圖輯（按圖放大）

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