【費托掛靴】費蘭度托利斯結束18年球員生涯　告別戰或鬥恩尼斯達

西班牙「金童」費蘭度托利斯今日在Twitter宣布，即將結束18年職業球員生涯，會在後日開記者會詳細交代。日本傳媒透露，費托不會即時掛靴，他會在8月鳥栖砂岩主場對神戶勝利船上演告別戰。

曾經效力馬德里體育會、利物浦及車路士等多間歐洲大球會的西班牙「金童」費蘭度托利斯（Fernando Torres），今日在Twitter宣布，即將掛靴。他表示：「我有一些重要事情宣布。經過18年刺激興奮的日子，是時候為我的足球生涯寫上句號。下星期日，日本時間的6月23日早上10時，我會在東京開記者會，詳細交代。」費托現效日職的鳥栖砂岩。

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu — Fernando Torres (@Torres) 2019年6月21日

費托去年離開馬德里體育會，轉到日職踢鳥棲砂岩。（Getty Images）

日本傳媒《體育日本》引述消息指，費托持續受右膝舊患困擾，狀態難再上巔峰；不過，費托或不會即時退役，改而選擇8月23日主場對神戶勝利船一戰為收山作。屆時，他有機會與恩尼斯達及韋拿再演西班牙打吡，告別球員生涯。

費托今日在社交網站上表示，是時候終結足球生涯。（Getty Images）

費托是馬體會的青訓產品，2001年起為一隊披甲，協助球隊升上西甲，年紀輕輕就擔任球隊隊長。在2007年，他以2000萬鎊身價來到英超效力利物浦，踢出職業生涯巔峰表現，與謝拉特合作無間，首季即入24個聯賽入球。費托在2011年以5000萬鎊高價，加盟車路士，表現明顯下滑，但他仍在11/12球季為車路士贏得史上首座歐聯冠軍，翌季亦在歐霸盃封王。

費托在2015年正式轉投AC米蘭，之後回到母會馬體會，逐漸淡出。去年，他為馬體會贏得歐霸盃，之後離隊，到日職效力鳥栖砂岩。今年初，費托更隨鳥栖砂岩訪港踢賀歲盃，在大球場取得入球。國家隊方面，費托是「西班牙王朝」的主力，助國家隊贏得2008和2012年歐國盃以及2010年世界盃。