【足球娛樂】哈利卡尼小登科深情告白：終於跟我最佳好友結婚了！

2005年，倫敦三一浮標碼頭（Trinity Buoy Wharf）一個足球宣傳活動上，英格蘭足球隊隊長碧咸擁着兩個小朋友合照。 當時有誰能料想得到，14年後，萬人迷身前的小胖子能成為三獅軍團隊長，他今天（23日）結婚了，對象正是照片中的女孩。

與萬人迷的淵源

大家也許都會記得，哈利卡尼的奮鬥故事，當年他被阿仙奴少年隊嫌棄而轉投熱刺。經過多年努力、多次外借，終於憑表現踢出一片天地。回看14年前這張照片，胖胖的卡尼，較同年的Kate還要矮，當然男孩子較遲發育，但可以想像他在同齡少年隊之中，不會太突出。

在倫敦長大的碧咸，一直是他的英雄，他們的淵源，遠早於這張照片。卡尼8、9歲的時候，效力的當地少年隊Ridgeway Rovers，也是碧咸年少時效力的第一間球會，之後萬人迷轉投熱刺少年隊，至1991年才離開倫敦，加盟曼聯。碧咸本人和父親泰德均是曼聯球迷，但外公是熱刺超級擁躉，外孫未出生已買定熱刺小球衣等待他長大。

不單如此，碧咸就讀的中學Chingford Foundation School，也是卡尼的母校。他與Kate Goodland正是中學同學，他們最初是無所不談好友，漸漸由朋友升格為情人，2017年他在巴哈馬度假跟Kate求婚成功後，曾說過：「如果我現在仍是單身，你永遠不會知道跟你一起的人是否因為正確的原因。是為了金錢嗎？你永遠不會知道。因此能擁有一個青梅竹馬，實在是我的幸運。」

2005年一次宣傳活動上，碧咸擁着兩個小朋友，他們正是哈利卡尼與太太Kate。（網上圖片）

今年哈利卡尼獲頒大英帝國員佐勳章（MBE），Kate當然陪伴着他。（Getty Images）

他們的愛情故事（按圖放大）

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青梅竹馬小確幸

卡尼在Instagram上載婚照時，甜蜜的附上一句：「終於跟我最佳好友結婚了，我愛你。」（Finally got to marry my Best Friend! I love you.）。他對愛妻總是讚口不絕：「她一直希望做她自己的事，她繼續升讀大學，非常努力工作。我有個美滿的家庭，他們讓我腳踏實地，跟我一樣勤力工作，讓我有今日的成就。」

他認為有一個關係親密的家庭和一班好朋友極其重要，「當事情不順利的時候，你可以有傾訴對象，而當事情順利的時候，有人跟你一起分享。」

卡尼是2018世界盃金靴獎得主。（Getty Images）

倆人的起點，由中學時代開始：「在學校的時候，她是我的好友。我們無所不談，之後漸行漸近，一切由那時候開始。她見證我整個球員生涯，當然她也覺得那有點瘋狂。」

為何卡尼會這樣說？聽聽Ridgeway Rovers會長馬素爾（Ian Marshall）的話便知，「哈利大概8、9歲的時候開始踢吧，但他不斷回來。他去過阿仙奴，但他們讓他離開。他也曾在熱刺試腳，但沒有簽入他。之後他到屈福特，取得一些入球之後，熱刺終於簽下他了。其餘已是歷史，不過他在轉會中途一直跟我們在一起。」

這家由志願人士成立的小球會，由一班義工組成，最初目標只為青少年遠離黑社會和毒品，能先後為碧咸、哈利卡尼和唐辛打好基礎，純屬意外。

正因碧咸與熱刺和卡尼的淵源，當這支倫敦球會首度晉身歐聯決賽前，萬人迷特別前往他們的訓練基地探班，跟自己的第二愛隊和中學、母會兼英格蘭師弟卡尼打氣，可惜最終未能完成首奪歐聯冠軍創舉。皇馬隊長沙治奧拉莫斯上周舉行婚禮，身為前隊友的碧咸也有出席到賀，可是卡尼的婚禮，暫時未見他的身影。

英超前5輪賽程（按圖放大）