【法甲】尼馬去意已決　盡力博重返巴塞　傳準備承認誤投PSG

外國傳媒盛傳尼馬今夏欲離開巴黎聖日耳門（PSG），希望回到巴塞隆拿。有傳他近日或會公開向「地上最強」及其球迷道歉，承認自己決定轉投PSG是錯誤的決定，利用此舉迫法甲班霸放人。

尼馬2017年以世界紀錄2.22億歐元，由巴塞隆拿轉投PSG，但兩季過後外媒已指這名巴西國腳已經有意離開。27歲的尼馬希望回到巴塞隆拿，與美斯及蘇亞雷斯再次合作，將自己的事業再次推向頂峰。地上最強在尼馬過檔PSG後，攻力亦大受影響，菲臘比古天奴、奧士文尼丹比利二人雖然身價奇高，但都未能彌補尼馬出走後漏下的空缺。

尼馬希望重返巴塞。（Getty Images）

有傳尼馬不介意得罪PSG，將公開向巴塞隆拿球迷致歉。（Getty Images）

早前PSG主席艾卡拉法曾表示要一改「大牌球星」風氣，不能讓球員再覺得加盟巴黎只是享受生活，外國傳媒指矛頭直指尼馬，更稱此舉已是「暗瓦底」為尼馬掛牌。這名巴西球星一直未有太多回應，但有傳為了盡早「回家」，尼馬已準備好出聲明，公開承認兩年前不應離開加泰隆尼亞。

西媒指尼馬深知自己能走到世界球壇頂端，美斯幫助不少。（Getty Images）

不介意自己形象受損

西班牙傳媒指尼馬若真的公開致歉，他的形象一定受損，雖然PSG將他掛牌，但球迷不可能接受他的「誤投PSG」論。不過，PSG過去兩季歐聯都在16強止步，尼馬認為在法國無敵沒有實際意義，到了歐聯只是證明了法甲班霸不及其他歐洲精英，尤其是今季16強被曼聯踢出局。西媒指尼馬已準備好承受任何後果，都會用「苦肉計」博離隊。

雖然PSG有意放人，但巴塞有沒有足夠能力接收亦是問題。雖然屢傳會賣走古天奴籌措資金，但至今仍無實質提案，所以尼馬去向依然未明。