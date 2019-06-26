【東京奧運2020】中旅社訂票方法詳解　附精選比賽門票價格

負責代理2020年東京奧運香港區售票的中旅社，今日早上10時起接受市民申請登記，至7月16日下午5時截止，若果申請過多，將會抽籤，到8月下旬公布結果。 市民可以到中旅社網站登記，或者到中旅社門市遞交表格。每位市民只可以提交一份門票申請表，最多只可預訂5項賽事，每項最多4張門票。如果被發現重複交表的話，所有相關申請都會被取消，所以交表前要計劃好。 還有一點要留意，網上申請的話，只接受VISA信用卡付款，而且必須為申請者本人的信用卡。如果沒有VISA信用卡，可以到門市交表，用支票付款。

今屆東京奧運有超過700項賽事的門票，可謂花多眼亂，《01體育》為讀者精選了部分賽事，並附上門票格價，例如香港「牛下女車神」李慧詩的主項女子競輪賽決賽，還有男子足球及籃球決賽等。

香港單車代表李慧詩將會出戰東京奧運。（資料圖片）

東京奧運重點賽程及票價參考（所有票價及賽程以官方最後公布為準）

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最貴門票是什麼項目？

是在7月20日舉行的奧運揭幕禮。開幕禮最貴門票包括手續費，每張22373港元，而開幕禮最便宜的門票也要過千，每張1053港元。

開幕禮及閉幕禮以外，哪個運動項目的門票最貴？

是田徑，在8月2日、7日及8日晚的田徑項目，最貴門票近萬元，為9944港元，而那3晚田徑場上最便宜的門票也要510港元。因為這3晚田徑場會上演一些萬眾矚目的比賽，例如男子100米決賽。

排在田徑之後的是游泳，有7場的游泳項目的最貴門票是8336港元，同時那7場最便宜門票都要1036港元。另外，男子籃球決賽的最貴門票也是8336港元，而最便宜的男籃決賽門票要1650港元。

最便宜門票是什麼項目？

最便宜的門票連手續費需要220港元，有超過50個比賽提供220港元的最便宜門票，大部分是曲棍球的初賽，還有一些女子足球、女子欖球、壘球、舉重、射擊等的初賽也有220港元門票。

奧運開幕禮的門票最昂貴，連手續費，一張可以超過兩萬港元。（Getty Images）

多場奧運曲棍球比賽都提供220港元的最便宜門票。（Getty Images）

什麼人有資格透過中旅社購買香港區的奧運門票？

香港地區門票只售予年滿18歲的香港居民，必須持有有效香港身份證。

有什麼方法可以向中旅社預訂奧運門票？

可以往中旅社網站填寫網上申請表，或者下載實體申請表，填妥後交到任何一間中旅社門市。

有用連結：

2020年東京奧運香港區門票網上申請直接連結

2020年東京奧運香港區門票實體申請表連結（中文版）

2020年東京奧運香港區門票實體申請表連結（英文版）

明年奧運在東京舉行，相信會吸引到不少港人入場觀看。（Getty Images）

幾時截止登記？幾時知道抽籤結果？

首階段奧運門票申請由6月26日早上10時開始，至7月16日下午5時完結。如果中旅社發現門票超額認購，會用電腦抽籤，並於8月下旬公布結果。

在10月上旬，會有第二輪門票預訂，11月上旬會公布中籤結果。在明年奧運前夕的6月中下旬，中籤者可以正式換領奧運門票。

每人可以申請幾多次？

每位申請者只能提交一份門票預訂申請表；一經發現重覆申請，相關申請將會被悉數取消。

每次申請可以預訂多少門票？

包括開幕禮及閉幕禮在內，每次最多只可預訂5項賽事，每項賽事最多4張門票；而開幕禮及閉幕禮方面，每人分別最多預訂兩張門票。

完成申請後能否更改？

不能。因此，預訂門票時定要周詳考慮申請的比賽項目，一旦在網上提交表格，不能更改及後補。

只能用VISA信用卡付款？

如果透過網上申請的話，則只能用VISA信用卡。

如果沒有VISA信用卡，可以到門市遞交實體表格，付款方法可以使用支票及所有信用卡。

圖解上網預訂奧運門票：