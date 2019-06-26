【東京奧運2020】中旅社今早接受預訂奧運門票　網絡塞車被鬧爆

負責代理2020年東京奧運香港區售票的中旅社，今早10時起開始接受市民申請門票，但未夠10時，中旅社的網站已經癱瘓，大批市民未能登入，紛紛到中旅社的Facebook投訴。中旅社提醒，如果申請人數過多，會進行抽籤，而非先到先得；另外，除了網上申請，市民還可以親身到門市遞交表格。

記者在9時50分起嘗試進入中旅社的網站，一直不能成功，瀏覽器出現「Error establishing a database connection」的白底黑字。10時半左右，記者才勉強入到網站，但無法進入奧運購票專頁，直至11時後，網站才回復正常，能夠順利進入申請門票的程序。

今日早上10時無法進入中旅社的網站，瀏覽器出現了這個畫面。（網上截圖）

很多早上未能入到中旅社網站的網民，紛紛到中旅社的Facebook投訴，大部分留言表示，完全入不到網頁，亦有少數入到網頁的網民，在填寫表格的過程出現連線錯誤，例如有網民稱，他填妥及提交表格後出了「Error」，不知是否成功登記申請。

儘管中旅社早已公布門票申請過多的話將會抽籤決定，但很多網民不清楚，在中旅社的Facebook問奧運門票申請是否先到先得。中旅社不斷回應提問，表明登記申請後會抽籤，之後中旅社還提供實體表格的連結，歡迎市民填妥表格後，到任何一間中旅社門市遞交。

香港劍擊運動員張家朗能否衝擊奧運獎牌？（資料圖片）

香港單車手李慧詩表明會參加明年奧運。（資料圖片）

有用連結：

2020年東京奧運香港區門票網上申請直接連結

2020年東京奧運香港區門票實體申請表連結（中文版）

2020年東京奧運香港區門票實體申請表連結（英文版）

第一階段的奧運門票申請由今早10時開始，至7月16日下午5時完結。如果中旅社發現門票超額認購，會用電腦抽籤，並於8月下旬公布結果。中社旅月初透過新聞稿表示，他們在10月上旬會有第二輪門票預訂，11月上旬會公布中籤結果。在明年奧運前夕的6月中下旬，中籤者可以正式換領奧運門票。

另外，中旅社會在7月推出奧運門票連自由行及旅行團的預訂。至於奧運門票的全球公開認購就在明年1月開始。