【足總改選】貝鈞奇自動當選主席　富力來季盡用外援主場未定

香港足球總會今日（28日）舉行2019年度第一次會員特別大會，內容主要為足總董事局改選。在沒有競爭對手下，所有參選人全部自動當選。

今次會員特別大會需就任期屆滿的6個職位，包括會長、主席、兩名與球會有聯繫之董事及兩名兩名與球會無聯繫之董事，由出席的47名具表決權會員大表投選，而參選競逐6個空缺者亦僅得6人，包括參選連任會長的霍震霆、參選主席的貝鈞奇，董事方面，參選與球會有聯繫之董事有陳志康（香港飛馬）及黃良柏（冠忠南區），參選與球會無聯繫之董事則有霍啟山及程明裕，全部6人在無競爭下自動當選，任期直至2023年。而貝鈞奇上任主席後，副主席一職將懸空，將在7月5至25日期間接受提名，9月3日再召開會員特別大會投票。

貝鈞奇（左起）、梁孔德與羅傑承都出席足總董事局改選。（高詩琦攝）

6人參選競逐6個空缺，全數在無競爭下自動當選。（高詩琦攝）

貝鈞奇：望足總一切跟規矩

候任足總主席貝鈞奇稱一切會順利移交，要「向前走」，「但不要跑得太快」，亦希望一切能按制度而行，包括升降制度，董事局不要輕易改變決定，「一切要跟規矩，否則公眾會覺得全由董事局話事」，談及未來會否重新開放董事會讓傳媒旁聽，增加透明度。他表示現在董事局有所保留，「不想董事局審議的事⋯⋯市面上其他公司都不會這樣做，周年大會或同人大會都會讓傳媒列席」。事實上，供傳媒列席的會員大會上，需討論事項甚少。

陳志康當選董事。（高詩琦攝）

富力來季望用「東校場」

港超來季基本上已落實由10隊參賽，富力R&F的會藉問題尚未解決，足總總幹事袁文川解釋，會藉無關競賽規則，只關乎有無對於足總會務的表決權，如選舉或修例等等；預計會在9月3日的會員特別大會投票決定。

對於富力的情況，袁文川稱：「富力要求跟（港超聯）本身的賽例，想放棄豁免權，沒理由不接受，沒理由逼人用特殊權利，我們早前開會已接受（富力的要求）」，意味着富力來季與其他港超球會，將享有同等的權利及義務，包括外援註冊數目，來季外援數目將在現行的5名外援加1名亞援之上，再新增1名國援，同時意味現存隊內的中國籍球員，除非佔用該1個國援名額，否則將無法註冊；至於主場方面，昨日召開的港超聯座談會中，富力表示會爭取使用廣東省人民體育場（東校場）作主場，惟需與當地公安等部門商討；若未能成事，仍會繼續使用燕子崗體育場。至於富力能否獲得亞洲賽資格，袁文川表示仍在向亞洲足協查詢。