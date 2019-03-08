【港足日與夜．明姐】不懂足球　卻以雙手打理足總這頭「家」

三八婦女節，說起香港足球界的女性，焦點總在教練、球證、球員……其實還有更多更多我們難以察覺的角色，不論性別，雖不起眼，卻確實地存在、盡了本份，默默支撐足球圈的運作。 球迷總說香港足球總會「千瘡百孔」，但內裏努力的人還是很多，就像清潔工明姐，20年來極力將它打理得一塵不染。 她不會調兵遣將、更不懂足球，卻見證了香港足球一人一物的變遷。明姐的故事，你願意聽嗎？

對於明姐的印象，來自每次去足總辦事處採訪記者招待會，她總會準備好一盤熱騰騰的窩貼，還有紙包飲品，讓東奔西跑的記者能趁記招結束後果腹，前任港足主教練加利韋特閃電離任之時，也不忘在instagram答謝明姐，說她將足總打理得很好。

「之前走咗嗰個教練嘛，佢好好禮貌㗎，成日見到我都打招呼，聽講佢喺網上讚我喎！」明姐說起，樂不可支。

「嘩，我會唔會着衰咗件衫㗎？」明姐第一次穿起港隊的外套，其實她早就是一份子了。（高詩琦攝）

1999年入職從不言倦 「做嘢要過得人過得自己」

韋特讚明姐，因為明姐的確將工作做得妥貼，68歲的她由1999年入職之時，獨力負責整個足總辦事處的清潔工作，直至「鳳凰計劃」讓足總增聘大量人手，她才多了位兼職同事合作。辦事處內一天要舉行幾個會議、記招，她就要做好事前事後的準備，整理會議室、洗好茶具茶杯讓與會者使用、準備好茶點食物，餃子舖跟她相熟，即使搬遷到離足總較遠的地方仍願意送貨；辦事處4個樓層、廁所、梯間，明姐都打理得妥貼，有時大樓裏裝修，塵土飛揚，她看不過眼到處都鋪滿白灰，連周末都自發上班清潔，試過大堂獎盃櫃的玻璃窗沒關好，進了灰塵，她又看不過眼爬上去抹，卻不小心弄傷腳踝，現在每逢下雨都在痛。

「係可以唔做㗎，呢啲咪睇你對自己有無要求囉！做嘢要盡力，要過得人過得自己。」

曾日打兩份工 堅持源於對「家」的愛



明姐的堅持，不單因為她盡責又愛整潔，年輕時獨力照顧三個兒子仍容不得家裏一點亂；更因為她重視家庭。



多年前，明姐當時的丈夫賭癮大，愛「過大海」賭錢，她有情義，一次又一次將他救回香港，卻換來再三背叛，最後，她在丈夫第六次欠下巨債找她求援時，鐵心將家門的鎖換掉。為母則強，明姐獨力打兩份工，4點多起床上班，晚上回家煮飯顧孩子，年復一年，撐到三個兒子都出了身，給她家用她都沒有花，存起來再還給兒子，「阿妹，記住，就算嫁咗人都好，都要自己搵到食。」訪問期間，明姐幾次語重心長地道。

明姐的外表、精神一點也不像快要70歲，說，自己年輕時很美，到了中年也不顯老，但家事令她短短幾年內白頭。（高詩琦攝）

「鳳凰計劃」2011年才推出，明姐加盟足總初期，員工少，卻很有「一家人」的感覺：「聖誕抽獎，我抽中過5千蚊、抽中過圓形播碟嗰啲機（Discman），仲有去沙灘燒嘢食！」獎項、娛樂其次，最教她珍惜的是那份人情味，做了20年，明姐最記得以前的上司林先生：「佢好好，真係好好！好關心員工，令我哋就算做嘢辛苦，條氣都順。」

獲教練稱呼「阿媽」 黎新祥照片仍貼茶水間

明姐年紀不小了，記性還是很好，誰對她好不好，她都記得一清二楚。20年來，香港隊教練換過很多人，近期多是外籍教練，明姐不諳英語，就用手勢動作跟他們溝通，要紙巾、要杯，她一看就領會，她說最近期的加利韋特很有禮貌，「之前打波出咗線嗰個呀！佢冷傷風，我就拎兩粒傷風藥畀佢」。韋特記在心裏，每次見面都送上問候關心；金判坤亦是有禮，「金sir呀嘛，我覺得佢好好，好尊重人。（金判坤離港時）我咁啱放假，返到嚟（足總），佢哋先話金sir走咗……吓，走咗！」稍遠一點的迪恩和高能，也曾向她送上圍裙，那份心意，她難忘懷；來港多年的港隊助教安尼頓早已失去雙親，來到足總，以「阿媽」稱呼明姐。

足總人事變動頻繁，但對過她好的她都記得，明姐在足總的茶水間，貼上黎新祥的照片，「我真係好懷念佢」。（高詩琦攝）

但最教明姐記憶猶新的，是已故的黎新祥。「黎新祥啊，一來到叫我，阿姐，你真係好辛苦啊！我話，黎Sir你咁好人，第時開舖做老闆記住請我啊！」未料黎新祥在2009年確診肺癌，2010年與世長辭，明姐憶起黎Sir生前雖患病，仍常親自處理港隊事務，「佢成日返嚟，喺三樓同我講嘢，嗰陣佢做緊化療，但頭髮都冇甩一條……」黎Sir離開後，「黎新祥紀念賽」在香港體育學院舉行，明姐沒有去，卻將同事拿回來的紀念照片好好保存，還將黎Sir在女兒大喜之日的照片用發泡膠墊起，貼在足總茶水間，「我真係好懷念佢，唔係講笑，佢人又冇架子又好……」明姐眉頭一鎖，壓低了聲線。

足總員工有門票福利，明姐在足總廿年，從未入場看過任何比賽，但不代表她絲毫不關心香港足球，「啱啱嚟足總時，香港足球熱鬧好多，年年有錢賺；依家可能多咗娛樂啦，少好多人睇啦……」她最希望無論球員或足總職員，球圈內的年輕人都能在更有保障的情況下，全心貢獻香港足球。

明姐在足總服務了20年，經歷過香港足球的美好時光，也有傷感時刻，多年來一直默默照料着足總內一切，她的名字，值得被記住。（高詩琦攝）

20年貶眼過去，明姐笑言很難相信時間過得這麼快，自己已年近70了，5月就會退休，離開足總。回想這20年，她說，還是開心的時光最多。從16歲開始投身社會工作，明姐大部份的人生都奉獻給社會、家庭、足總，她笑說，是時候為自己打算一下，享受一下人生了，「做唔做嘢，之後再算啦」。記者邀她拍照，她初時拒絕，說自己什麼都不是，對足球沒有貢獻。但無論任何地方，由社會、足總、到家庭，所謂的基層，實為基石，沒有他們建構出堅實的根基，就無法向上構築，築起了高層，也不會穩固。「好啦好啦，影啦！」明姐最後笑着說。

是「Shero」也好，「Hero」也好，足球圈每個大小人物的貢獻，都值得我們尊重。