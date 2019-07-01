非洲國家盃東道主埃及由沙拿及艾穆罕默迪各入一球，以兩球輕取烏干達，A組3戰全勝晉級。 另外，首度打入非洲國家盃決賽周的馬達加斯加，交出驚喜的表現，在分組賽最後一輪兩球擊敗尼日利亞，反壓「超霸鷹」以B組首名打入16強。

在A組篤定出線的東道主埃及，最後一輪迎戰烏干達，主力沙拿在上半場罰球妙射破網，在36分鐘先開紀錄，而效力阿士東維拉的艾穆罕默迪（Ahmed El Mohamady）在上半場補時階段再添紀錄，禁區內勁射入網，助球隊以兩球擊敗烏干達，以A組全勝姿勢晉級16強，將鬥C/D/E組的較佳第3名。

A組另一場賽事，剛果民主共和國以4球大破津巴布韋，力保以較佳第3名（6組的第3名中，成績較佳的4隊晉級）出線的希望。

埃及主將沙拿射入罰球，助球隊兩球輕取烏干達。（視覺中國）

沙拿罰球妙射入網

Mo Salah scores again for Egypt...nice free kick!pic.twitter.com/z4BrYsC0bQ — 🏆🏆🏆 Love4 Liverpool FC 🏆🏆🏆 (@Love4LFC) June 30, 2019

另外，位列B組的東非島國馬達加斯加（Madagascar），今屆首度打入非洲國家盃決賽周。馬達加斯加今屆表現並不失禮，在首兩場分組賽先後賽和畿內亞及擊敗布隆迪，在最後一輪與兩戰全勝、已出線的尼日利亞交手。

尼日利亞的奧古（John Ogu）早段一次橫傳乏力，加上巴洛根（Leon Balogun）在禁區內「等波到」，被效力法乙巴黎FC的洛文查拿哈利（Lalaïna Nomenjanahary）衝前搶去皮球，並推過門將射入空門，在上半場13分鐘先開紀錄。馬達加斯加前鋒Carolus Andriamatsinoro在下半場主射罰球，省中人牆改變方向入網，在53分鐘領先至兩球。尼日利亞在今仗不乏攻勢，但12次攻門欠銳利僅得1次中目標，未能「破蛋」，馬達加斯加於B組3戰不敗，以B組首名資格晉級16強，首度參賽便打入淘汰賽階段，將與A/C/D組的第3名爭入8強。