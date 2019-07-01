【鑽石田徑聯賽】高文9.81秒100米摘金　以「特別的動作」衝線

23歲美國飛人基斯甸高文（Christian Coleman）於鑽石田徑聯賽美國史丹福站以9.81秒完成男子100米，封王以外更同時創下今年最快時間，亦是他首次擊敗亦師亦友的老將加特連。

基斯甸高文起步後加速力極強，約50米便帶出。37歲老將加特連末段曾施壓，但始終未能威脅23歲的高文，後者以9.81秒摘金，37歲老將加特連9.87秒居次，英國的曉士（Zharnel Hughes）第3。基斯甸高文跑出個人第二快時間，這亦是2019年最快的100米時間。他個人最佳100米時間為2018年8月造出9.79秒。科特迪瓦的泰露（Marie-Josée Ta Lou）以11.02秒成為女子百米飛人。

高文（中）首次擊敗偶像加特連（右），意義重大。（Getty Images）

被問到與偶像同場，高文十分謙遜地說︰「我很想成為加特連，我們曾在2016奧運成為隊友，3年後我們仍然在田徑場奮鬥，他是我其中一名對手，已是一種恩賜。」這是他首次於正式賽事跑贏加特連。

基斯甸高文在亞特蘭大長大，5歲開始接觸田徑，曾有意取美式足球棄田徑，獲田納西大學取錄後重投短跑的懷抱。他一直得到前輩加特連之助，令他擺正心態。