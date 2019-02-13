【跑步】7歲小朋友疑破100米美國分齡紀錄　運動細胞爆燈紅遍網絡

7歲的美國小朋友蘭道夫恩格林（Rudolph Ingram）近期在網絡爆紅，其運動細胞折服不少網民；在短跑賽道上，恩格林輕鬆拋離其他同齡小孩，據講其100米最佳成績為13.48秒，比起美國的8歲或以下的分齡紀錄還要快。

講到年紀小小就練到一身肌肉，相信大家會想起C朗拿度的兒子，原來在美國也有一位運動細胞「爆燈」的小朋友，叫蘭道夫恩格林，花名叫「火焰」（Blaze），廣為網民關注；他的Instagram由其父親控制，已經有接近30萬追隨者。

小小年紀，蘭道夫恩格林已經練到有腹肌。（互聯網）

蘭道夫恩格林在短跑賽場上，遠遠領先同齡的小朋友。（互聯網）

日前，恩格林父親將一條兒子參加短跑比賽的片段放上網，見到恩格林一馬當先，其他同齡小朋友全部「食塵」，並指恩格林用了8.69秒跑完60米，並且破紀錄以13.48秒完成100米。翻查美國田徑總會的紀錄，8歲或以下的男子100米紀錄為13.69秒，若果恩格林IG的資料屬實，他就刷新了美國分齡紀錄。

7歲蘭道夫恩格林短跑比賽片段：

恩格林說：「感覺很厲害，這就是我訓練的成果。」恩格林父親透露，兒子4歲的時候看完奧運，就開始訓練。恩格林父親說：「他看過保特的紀錄片，還有很多不同人的紀錄片，發現那些人在他現時的年紀，都跟他做同一樣的事。」恩格林的短跑片段在網上流傳，網民認為他可能是下個保特。

蘭道夫恩格林贏過不少獎牌。（互聯網）

不過，恩格林的理想並不是做「新保特」，他最喜愛的是美式足球。被問及夢想，7歲的恩格林說：「我想打NFL！」但他未想到為那支球隊效力。半年之前，恩格林的運動細胞已得到籃球明星勒邦占士的認同，「大帝」在他參加美式足球比賽的片段下留言讚嘆，令恩格林紅起來。