【桌球．花式撞球】首膺亞少雙冠王　卡比多羅比月尾挑戰世錦賽

香港美式桌球17歲小將卡比多羅比（Robbie Capito）再下一城，繼周四在台北舉行的ACBS亞洲花式撞球錦標賽，勇奪少年組個人賽冠軍後，今早與13歲拍檔符歡於雙打決賽擊敗中華台北隊取得冠軍寶座。

「雙料I'm coming」，昨日Robbie在Whatsapp接受訪問後，興奮傳來這一句。因年齡限制而最後一年參與少年賽的他，開局初段已主導比賽，「我們狀態不俗，一開波已清枱，打出強勢」，最終他率領師弟符歡合力為港在雙打添冠。二人昨日以7：4擊退新加坡隊躋身決賽，去屆與拍檔葉建寧摘銅的Robbie，今屆終以7：3勇挫東道主中華台北隊封王。

卡比多羅比（右）在亞少除了取得單打冠軍，雙打伙拍符歡（左）亦奪金而回（桌總提供）

拍檔僅得13歲，Robbie坦言二人今次才合作，大讚新拍檔抗壓能力強，「他算大心臟了，第一次打入決賽很大壓力，都能發揮出水準。我也盡力帶領他，不停講笑話和鼓勵說話讓他放輕鬆」。Robbie笑謂二人在香港練得很辛苦：「歡哥練到流眼淚，不過所有訓話都值得了！」

桌球隊將在周六凱旋，Robbie將專心準備本月尾在美國舉行的10號球美式桌球世錦賽。