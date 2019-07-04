【桌球．花式撞球】卡比多羅比兩奪亞少冠軍　完美告別少年生涯

香港出生的菲律賓裔球手卡比多羅比（Robbie Capito），今日在台北舉行的台塑盃ACBS亞洲花式撞球錦標賽，以7：2輕取東道主代表李鈫錡，繼2017年後第二次勇奪亞洲少年組個人賽冠軍，為港爭光。

卡比多羅比曾以12歲之齡在香港美式桌球公開賽包辦少青和成年組冠軍，而且台北可說是這名17歲小將的「福地」，他曾在兩年前於亞錦賽摘下少年個人組冠軍，為香港美式桌球取得亞錦賽「零的突破」。Robbie今天勝出後難掩喜悅之情：「當然開心，上年取不到冠軍。」惟他坦言比賽初段慢熱：「一開始打得不大好，可能這一年都是打成人組賽事，未能立即調整到少年組賽事，不夠集中和謹慎。幸好打入8強後，與教練商討調整後，發揮出水準。」

Robbie坦言一開始發揮未如理想，調整後才能順利奪得冠軍。（香港桌球總會提供）

兩年後再封王，他坦言今屆的壓力不少，「今年是最後一年打亞少，壓力比較大，希望最後一次能以冠軍為青少年生涯作結」。如願以冠軍畫上完美句號，Robbie表示期望能在未來的成人組賽事保持穩定發揮，打入8強或更好。

另外，他與新拍檔、年僅12歲的符歡，合力以7：4擊敗新加坡隊晉身少年組雙打決賽，將在明日對中華台北隊力爭冠軍寶座。