【場地單車】李慧詩爭先賽封后　戰鞋上獨角獸的故事

「香港場地單車錦標賽2019」今日（6日）開始，一連兩日在將軍澳單車館上演，「牛下女車神」李慧詩早前在歐洲3站連掃6金，返回主場出賽即獲爭先賽金牌。本地賽事於Sarah而言或不是重要事，但她強調自己會認真應戰，亦希望其他年輕車手認真看待、尊重香港錦標賽。 李慧詩在試穿的新戰鞋上繡上一隻獨角獸，彩色鬃毛背後，記載着一個她視為動力的小故事。 攝影：梁鵬威

李慧詩今日與李海恩、李燕燕、楊礎瑤及程燕姍出戰女子爭先賽，Sarah先在資格賽（200米行進間計時）踩出10.895秒，首名進入1/2決賽，再直落兩回合擊敗小將楊礎瑤進入金牌戰；李海恩則以11.252秒次名晉級，在1/2決賽以2：0擊敗李燕燕，同樣進入決賽，最後李慧詩亦直落兩局勝出，取得金牌。

延伸閱讀：

【場地單車】李思穎1金1銀 楊礎瑤回歸 盼成2022亞運新力軍

即興踩記分賽 望年輕車手認真作賽

Sarah完成爭先賽後，再即興參加女子20公里記分賽，成功衝得1分，以第8名完賽。儘管李慧詩早已明言明天（7日）會參加另一長距離項目女子捕捉賽，但記分賽卻是突如其來，她解釋：「只踩短距離項目，訓練量並不足夠。」對於自己今日的表現，她未盡滿意，「本想在200米踩到10.7秒左右，但最後只踩出10.9秒，有點失準」。她期望明天能認真在捕捉賽中競爭，對於500米計時賽，則會以不同傳動比作賽，以34秒左右為目標，談及競輪賽，她笑言：「最重是不炒車。」

Sarah為自己在香港錦標賽定下目標，卻認為其他年輕隊友未有認真看待比賽，她無奈地道：「雖然香港錦標賽對我來說是小型比賽，但其他運動員應該更重視，連這比賽都不重視，但又未及得上歐洲或亞洲比賽的水平，那有什麼比賽你是重視的？要尊重整個錦標賽，至少我會以做好200米時間為目標。」她又直言，年輕車手的自律性及決心都有所不足，許多人都半途而廢：「運動員的路很難行，在亞洲水平邊緣的，人工只有萬多，要堅持不回家不見朋友很困難，有些人寧願找份辦公室工作，人工差不多，但周末有假期。」

+ 5 + 4 + 3

踏入奧運年專注個人訓練 獨角獸成為動力

在李慧詩眼中，要做好運動員角色，絕非完成訓練就成事，「很多運動員都缺少投入，覺得完成訓練便可，實際上更要不斷思考、即使出街也要思考，才能入腦，像爭先賽和競輪賽這些講求戰術的項目，若沒有不斷看影片、不斷思考，是不會進步的」。李慧詩曾以指導隊中年輕隊友為己任，但她認為暫未見到有人願意犧牲所有時間訓練，而且已進入奧運年，她會專注在自己的訓練上，「我有點貪心，希望奧運兩個項目都有好成績，已着手作奧運前的計劃」。

值得留意的是，Sarah今日正在試穿新戰鞋，鞋上除了印上她的名字，亦有一隻彩色獨角獸，原來背後有一段小故事：「今年生日時，朋友送了一隻彩色的獨角獸給我，我就戴着它去參加世界錦標賽，終取得冠軍，所以獨角獸對我來說有幸運的意味。」但故事未在此結束，她其後遇上一位患腦癌的小朋友，並將獨角哭送給他打氣，「但他最後仍是離世了，雖然獨角獸未能為他帶來運氣，但那位小朋友當時只得8歲，他那份如獨角獸般的堅強，能給我鼓勵」。

李海恩負傷上陣 把握奧運前一年作提升

在爭先賽奪銀的李海恩同樣有特製戰鞋，鞋上印上愛犬的模樣，早前在捷克賽再遇炒車意外的她，臉上仍有淡淡傷疤、右眼球仍有一塊血紅、右手尾指韌帶亦折斷，未能伸直，「炒車時頭落地，像用了頭部作煞掣，哈哈……」Jessica笑道，記者們卻不禁心寒，幸好她已能如常作賽，只是手指傷勢稍稍影響了平衡，至於是否如期在星期一（8日）做手術，仍待總教練沈金康決定。距離東京奧運尚有一年，按照現行機制，李海恩大有機會獲得女子爭先賽及競輪賽資格，她坦言對自己要求提高，信心卻未有相應增加，「尚有一年，仍有很多事要做」。