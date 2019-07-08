【非洲盃】馬達加斯加12碼氣走剛果民主　報卻3年前負1︰6一役

非洲國家盃16強，首晉決賽周的東非島國馬達加斯加在90分鐘前被剛果民主共和國追平2︰2，加時兩隊沒有增添比數，馬達加斯加互射12碼以4︰2晉級。

馬達加斯加5年前世界排名只有190，3年前在非洲盃外圍賽曾以1︰6慘負剛果民主共和國，兩軍在非洲國家盃16強相遇，結果卻不一樣。艾馬達（Amada）在9分鐘便左腳射入世界波，為「荒失失奇兵」先開紀錄。剛果民主共和國個人質素較強，北京國安的巴卡保在21分鐘追平。

馬達加斯加首次打入非洲國家盃便殺入8強。（路透社）

馬達加斯加晉8強圖輯（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

馬達加斯加過半球員於法甲、法乙落班，即使名氣平平，他們強調地波推動，不輕易解圍、技術流踢法令他們可控制部份時間場面。戰至77分鐘效力法乙克萊蒙特的隊長安達亞施馬（Faneva Ima ANDRIATSIMA）為馬達加斯加頂入2︰1。及後前紐卡素麥班巴（Chancel Mbemba）在90分鐘為剛果民主共和國頂成2︰2，令比賽需要加時。馬達加斯加換入里昂後衛莫雷和前鋒Njiva Rakotoharimalala，未能改寫比數，令雙方要互射12碼分勝負。

馬達加斯加踢法偏向技術流，不輕易失去控球權。（路透社）

保拿斯主場高出，令剛果民主共和國出局。（路透社）

馬達加斯加4射全中，剛果民主共和國首輪的Marcel Tisserand及第4輪的保拿斯（Yannick Bolasie）主射先後一飛衝天，令馬達加斯加首晉決賽周便殺入8強，將鬥加納或突尼斯勝方。而阿爾及利亞以3︰0輕取畿內亞，8強遇上馬里或科特迪瓦。

現時排名108的馬達加斯加突破自己，教練杜佩斯恭喜球員︰「我們踢出來比對尼日利亞差，仍要恭喜球員在90分鐘前被追平後可冷靜。相信2500萬人在馬達加斯加開派對，我們盡力走到最遠，享受過程。」