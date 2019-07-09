【非洲盃】突尼斯換龍救12碼挫加納　沙夏助科特迪瓦晉8強

非洲國家盃8強產生，突尼斯雖有後衛比杜奧（Rami Bedoui）90分鐘擺烏龍，令突尼斯與加納需以加時及互射12碼分勝負，最終突尼斯出線。而科特迪瓦防守多番出現漏洞，仍靠韋菲特沙夏一箭定江山氣走馬里。

加納有馬體會中場湯馬士任中場，加上阿休兄弟攻堅，今場射門及場面上都佔上風。但突尼斯73分鐘由27歲的卡利斯（Taha Yassine Khenissi）門前掃入。戰至90分鐘滿以為突尼斯一球贏波之際，加納離門40碼外罰球長傳入禁區，突尼斯後衛比杜奧（Rami Bedoui）被對方球員爭身位下頂中皮球，但他頂向後方，門將哈辛（Mouez Hassen）疑慢了半拍，被隊友笠死成1︰1。加時沒有改寫比數，互射12碼突尼斯五射全中，突尼斯120分鐘換入門將賓梅斯達化（Farouk Ben Mustapha）把關，他救出加納伊古賓（Caleb Ekuban）第3輪操刀，令突尼斯以5︰4打入8強，將鬥東非島國馬達加斯加。

比杜奧（Rami Bedoui、右）完場前擺烏龍，險些令突尼斯出局。（視覺中國）

突尼斯世界級烏龍逐格睇（按圖放大）

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勁旅科特迪瓦16強面對馬里防守鬆散，然而馬里鋒將多次半單刀失機。里爾翼鋒尼高拉斯比比無甚表現，水晶宮的韋菲特沙夏把握兩名馬里球員同時頂漏，在76分鐘射入全場唯一入球，以1︰0擊敗馬里，將鬥阿爾及利亞。

沙夏成為科特迪瓦救世主。（路透社）

塞內加爾鬥貝寧，勝方在4強鬥馬達加斯加/突尼斯勝方，另一條戰線由科特迪瓦對阿爾及利亞，尼日利亞對南非。8強開始非洲國家盃將設VAR。