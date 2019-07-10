【足球】牛津聯宣布戴偉浚加盟狼隊U23　教練愛德華士讚品性良好

戴偉浚去季加盟英甲牛津聯，但未曾為一隊上陣過，今季又再轉會。 牛津聯周三（10日）宣布，這名於香港出生的球員加盟狼隊U23。

19歲的戴偉浚轉投狼隊U23簽下「2+1」合約，兩年後有權選擇續留一年或成為自由身。戴於2018年由貝利轉投牛津聯，但未曾為一隊上陣，更在季中曾被借到荷乙球隊烏德勒支青年軍。

戴偉浚加盟狼隊U23。（網上圖片）

狼隊U23教練愛德華士（Rob Edwards）在官網聲明中大讚戴已適應環境：「他早前才報到，但已融入了球隊。他是個嘗試控球在腳又滿有活力的中場。他品性良好，將會如其他U23球員一樣，得到他應該得到的機會去證明自己的才華。」

愛德華士又指：「如其他夏季收購一樣，戴的能力仍有待觀察，因為我們今季目標會更進取，尤其是希望拉近與一隊的距離。我們需要認識他之餘，他亦要認識我們，認識我們的運作模式。目前他給我們的印象不錯。」

戴偉浚去季未能於牛津聯爭到位置。（資料圖片）

被中國復星集團收購的狼隊陣中不乏華將，簽入後外借至葡超士砵亭的18歲中國小將王佳豪（David Wang）便是其中一例，不過戴偉浚這次轉會或跟其父親戴文康有關。戴文康現擔任港超球隊東方龍獅足球隊特別顧問，而早前東方便曾跟狼隊合辦青訓計劃，在香港挑選球員到其訓練基地訓練及交流，而當時狼隊U23主教練愛德華士（Rob Edwards）亦有訪港。