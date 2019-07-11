【日職】中村俊輔加盟橫濱FC踢J2　與三浦知良做隊友

已屆41歲的日本傳奇中場球星中村俊輔，過去兩個球季在J1磐田山葉不時受傷患困擾，即使康復，多數時候只能在後備席上候命，上陣次數愈來愈少。 這個時候，橫濱FC宣布這位前日本國腳加盟，與52歲的傳奇前鋒三浦知良（Kazu）做隊友。

這名在橫濱水手出道的球星，2002年轉戰意大利的里賈納，2003年球隊重返意甲，中村俊輔出色的傳球和罰球功架，在全世界球迷眼前展現。在意大利三年，每季為護級苦苦掙扎，他擔心自己不進則退，希望離隊。以他當時的號召力，歐洲不少球隊均希望將他收歸旗下，西甲的馬德里體育會、拉科魯尼亞，德甲的多蒙特、慕遜加柏，意甲的拉素等均傳過對他有興趣，不過他的最終選擇，令人略為意外的是蘇超班霸些路迪。

他為些路迪連續三季贏得聯賽冠軍，一次蘇格蘭盃，兩次蘇格蘭聯賽盃。2009年與球會4年合約完結後，外界預期年過30的他將回到母會橫濱水手，怎料合約談不攏，反而加盟愛斯賓奴。之後傳出他未能適應西班牙生活和文化，當時愛斯賓奴主帥普捷天奴開腔指問題主要是文化方面，為爭取出戰2010世界盃，在西甲不足一季他便返回日本。

中村將穿上橫濱FC的46號球衣。（橫濱FC官網）

中村俊輔未能在母會橫濱水手掛靴，成為他的遺憾。（Getty Images）

重返日本 卻未能如願在母會掛靴

在歐洲飄泊8年，中村返回日本只有母會橫濱水手一個目的地。他是球隊隊長，幾乎場場正選上陣，不斷刷新自己保持的J-League直射罰球入球紀錄，在足球生涯尾聲，風采依然，他希望長留球隊，直至掛靴一刻。

可惜天總是不從人願，自從City Football Group入股球會兩成股權，球會發展方向跟他的理想漸行漸遠，最終導致他憤而減薪離隊，轉投磐田山葉。中村渴望為水手贏得J-League冠軍、踢至退休、不想效力其他J1球隊的願望，全部幻滅。

中村在磐田山葉的日本不算如意，過去兩年不同位置的傷患，令他的出場次數大大減少。即使2017球季他將J-League直射罰球入球紀錄改寫至23個，也有離門30碼的金球，到今季只曾2次上陣。磐田山葉目前在J1排在榜末，護級是當前急務。

中村俊輔的足球生涯

+ 11 + 10 + 9

與三浦知良做隊友

在磐田有意難伸，已過40不惑之年，他又回到出生的地方，水手回不了頭，便到有不老傳奇「王者Kazu」三浦知良在陣的橫濱FC吧。Kazu今年3月首度在2019球季為橫濱FC披甲，正選上陣鬥來訪的FC岐阜，以52歲25日之齡上陣，再次打破由自己保持的日職最年長上陣紀錄。

降一級踢J2，以中村的實力，說不定可盛放餘暉，至少希望他可以再次在熟悉的地方，重拾足球的樂趣。橫濱FC目前的10號球衣，由摩洛哥前鋒拿查比（Abdurahim Laajab）所穿，所以中村會穿上46號球衣。

除三浦外，陣中還有另一日本前國腳、現年38歲的松井大輔。橫濱FC今季在J2的22支球隊中排12，位列中游。