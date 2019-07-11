【港超聯】夢想FC未能覓贊助棄戰港超　陳偉豪：有咩未見過

夢想FC在港超聯征戰兩季，為香港足壇培育不少年輕球員，但昨日（10日）終落實未能覓得贊助，已遣散職球員，來季或會轉戰港甲。

夢想FC早已受財政問題困擾，上季屢次傳出欠薪，儘管班主黎展維曾明言2019/20球季會繼續征戰港超，球隊亦早已簽入5名外援，並準備好在7月17日開操及稍後的集訓，惟最後仍然未能覓得贊助商去負擔每年逾千萬班費，原主教練梁志榮透露，管理層昨日與職球員開會後，明言不會繼續征戰港超，亦已跟球員達成解約協議。

有指夢想FC在部份球員的轉會上獲得不俗轉會費，惟最後仍未能獲贊助商提供資金。（資料圖片）

陳偉豪：夢想遲落實退出 球員難覓新東家



近兩季效力夢想FC的陳偉豪，早前曾透露因足總訂立新規例，要求球會需向足總存入7位數字經費以作保障，而夢想或未能滿足此一要求；他今日受訪時，直言球會「找不到贊助」：「很難找一個人負責1,000萬班費……其實我頗早就知道夢想未必能留在港超，既然公布了，就不是突然發生的事。」偉豪坦言心情沒什麼特別，「只覺得落實得有點遲，球員很難再找其他球會，其他隊都已開操。」

梁志榮講及前路時，稱自己暫未有打算，「可能先脫離球圈休息一下。」陳偉豪則稱，夢想方面早已邀他隨隊降落甲組，「大不了落去踢甲組，同時看看有沒有機會在港超出任助教，但現在其他隊已開操，機會不大，可能要再下季才有機會。」37歲的陳偉豪既是香港一代中堅、亦是前港隊隊長，若未決定退役，可有想過轉會繼續踢港超？他直指：「要視乎價錢，我當然不要求有以前的收入，但也不想突然降價，總有人會趁這些情況趁火打劫。」

夢想FC屢傳財困，在港超打滾兩季後，終要離開。（資料圖片）

夢想未必是唯一 陳偉豪：陸續有來



香港足球史上，因資金問題或班主退出就突然散班、自降的球會比比皆是，早年曾經歷南華自降的陳偉豪指出，夢想未必是今季唯一一隊受財困影響的球隊，「南華都可以退出，我有咩未見過？香港足球沒有策略去幫小球會，現在大多球隊都由上市公司支持，如理文、冠忠等，政府若有退稅優惠提供予上市公司，才可吸引到人搞波。夢想未必是唯一一隊（財困），陸續有來。」



夢想若然退出，則港超聯只餘9隊，會否由其他球隊補上、及來季隊數到底為何，仍待作實。