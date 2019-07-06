【港超聯】傳足總訂新例致夢想未能參賽　陳偉豪：若屬實有違原意

足總早前確認來季有10支球隊角逐港超聯，惟自去季尾傳出散班消息的夢想FC，一直未有公布組軍及開操消息。近日有傳該支球隊再次出現財政問題，可能跟足總訂立的新條例有關，夢想隊長陳偉豪今日（6日）承認，球隊或未能如期開操。

陳偉豪今日出席「足球小將」校園推廣計劃時稱，球會季前準備情況良好，但一切仍存在變數，「5個南美外援已找齊，宿舍安排妥當；出外集訓方面安排在下個月」。他指球隊原先計劃於7月17日開操，惟仍受內部因素影響，操練有機會未能如期舉行，並笑言：「希望到時可以看見大家。」

「足球小將」校園推廣計劃投資者王康傑（右），坦言自小已跟足球結緣，因此跟陳偉豪一拍即合。他目標是「人人有波踢」，「香港人腦筋聰明，但可能因學業及缺乏資源而放棄理想，希望提供平台及機會，讓他們好好發展。」（袁志浩攝）

陳偉豪希望足總檢討。（袁志浩攝）

批足總條例朝令夕改 恐怕會嚇退投資者

陳偉豪談及的「內部因素」，主要是近日有消息傳出，足總要求來季港超參賽球隊需先向足總存立七位數字金額，而夢想或未能籌集足夠經費。「豪哥」指自己亦有聽聞有關消息，他稱如情況屬實，為香港足球感到十分可惜，「香港足球沒很多錢賺，小球會生存困難，很視乎老闆資金是否緊拙，足總沒提供足夠支援之餘，現在竟還落井下石」。

他續指足總設立新例可能是以保障球員為前提，但若最終因而令球員失業，只會有違原意。而不論今次傳聞是否屬實，他認為「遊戲應按規則進行，而並非按情況更改規則」，足總應檢討。「條例不應即時生效，何況現時已是7月初。加上問題在於足總條例朝令夕改，會嚇怕投資者；他們應考慮為條例設下最少生效年期，令投資者有例可依。」

葉鴻輝出席活動時獲小球員索取簽名，他確認下季將留效東方龍獅。（袁志浩攝）

東方教練團變動 葉鴻輝：需時適應

另外，有傳來季東方龍獅教練團有頗大變動，同為活動擔任頒獎嘉賓的東方門將葉鴻輝透露，守門員教練范俊業將會離隊，改由巴西籍教練取替。不過他指自己作為職業球員，會繼續保持專業態度，「跟教練合作多年很有默契，需時重新適應，但會盡量加快磨合，為球隊爭取更好成績」。球員名單方面，有消息指東方外援艾華頓及迪高將會留隊，而除外界盛傳的元朗前鋒慕沙外，大埔中場利馬或有機會轉投這支班霸。至於有傳會加盟東方的播磨浩謙，今日現身時稱5月已跟傑志透露離隊意向，他期望在新球會可獲更多上陣時間。