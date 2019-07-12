【足球】38歲高治掛靴　曾壓C朗膺歐聯最佳倒掛　合轟108英超入球

英格蘭長人前鋒高治今天宣布高掛球靴，38歲的他入球數字亮麗，為英格蘭、利物浦、熱刺立下不少汗馬功勞，不過最令球迷難忘的，或是2.01米的機械舞慶祝入球動作。

2.01米的身高的高治在空中優勢不少，但移動較慢令高治職業生涯初期不被看好，他在Twitter宣布掛靴時，回想在熱刺青訓初時︰「當時我17歲，有10個前鋒位置比我優先，之後外借到地區球會Dulwich Hamlet 及瑞典次級球會FK Hassleholm，怎會想到之後的事？」

在告別信中，可見高治十分珍貴英格蘭足球隊的生涯，曾出戰2006及2010世界盃，令他很滿意︰「若你告訴我，我的職業生涯會為英格蘭上陣42次，為利物浦踢決賽，助熱刺晉身歐聯，我會把你鎖入監獄。我征戰23年都好好準備退休時，但現在才發現沒有什麼可以準備。16歲起我便度過非一般的旅程。我曾希望踢至40歲，但近幾季證明這不是應做的事。即使來年1月就39歲，我體能應可應付，只是未接受到只能每場踢10至15分鐘，大部份時間在後備席上。」

高治的機械舞只此一家。（資料圖片）

高治職業生涯回顧（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

高洛治於2005年起為英格蘭上陣42場，攻入22球，當中包括2006世界盃決賽周，為英格蘭對千里達先開紀錄，又於2008歐國盃及2010世界盃外圍賽攻入多個入球。

作為熱刺青訓出身，兩度外借後高洛治在昆士柏流浪及樸茨茅夫有不錯的入球率，獲得當時身處英超的維拉招手。3季以來只有6個英超入球，在2004/2005球季修咸頓27場入12球成為職業轉捩點，翌季加盟利物浦，為利物浦贏取一次足總盃及歐聯單季入6球，無奈紅軍負AC米蘭2007歐聯亞軍。2006/2007球季入18球為利物浦神射手，包括後來力壓C朗膺歐聯最佳倒掛那一球。之後費蘭度托利斯來投後開始減少上陣機會，高洛治轉戰樸茨茅夫、熱刺、史篤城仍有穩定的入球數據。去季他6次為般尼上陣沒有入球，以468次英超上陣和108個英超入球作結。

高洛治不止擅長利用身高頂波，也有不錯的腳法，不過最獨一無二的，還是他入球後的機械舞。

高洛治為利物浦效力3季，當中曾在歐聯單季入6球。（資料圖片）

英超前5輪賽程（按圖放大）