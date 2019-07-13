【足球】德國「足球皇帝」碧根鮑華　自爆右眼近乎失明

足球界的傳奇人物、已年屆73歲的德國「足球皇帝」（Der Kaiser）碧根鮑華（Franz Beckenbauer），日前出席公開活動時承認，自己的健康開始出現問題，現時他的右眼幾乎看不見事物。

碧根鮑華日前在巴伐利亞出席由他的基金會主辦的慈善高爾夫球賽「帝皇盃」（ Kaiser Cup 2019）活動時，透露了自己的身體情況。

碧根鮑華表示：「我的健康問題已經存在很長一段時間，最近因為眼部的血液循環問題，我一直待在醫院，我的眼球出現囊腫，現在我的右眼幾乎看不到東西。如果我沒有看到你們，請別生氣。」

碧根鮑華出席由他名下基金會主辦的慈善高爾夫球賽「帝皇盃」（ Kaiser Cup 2019）活動時，透露身體情況欠佳。（Getty Images）

碧根鮑華在5月份亦有現身在母會拜仁慕尼黑聯賽煞科戰，並與一眾名宿穿上拜仁傳統服飾為現役球員列隊致意。（Getty Images）

碧根鮑華在5月亦有現身在母會拜仁慕尼黑的去季聯賽煞科戰，並在頒發聯賽錦標時，與一眾名宿穿上拜仁傳統服飾為現役球員列隊致意。

碧根鮑華（右）4月時出席德國足球名人堂活動，與另外兩名德國名宿美亞（左）及布林美（中）言談甚歡。（Getty Images）

碧根鮑華是世界球壇經典人物，球員年代為拜仁慕尼黑於1974-1976年取得歐聯三連霸佳績，亦取得過1次歐洲盃賽冠軍盃及4次德甲冠軍，更是1972年及1976年歐洲金球獎得主；與已故荷蘭球王告魯夫及其帶領的阿積士可謂一時瑜亮。離開拜仁短暫效力美國紐約宇宙後，返回德甲加盟漢堡亦取得1次聯賽冠軍。

作為球員，碧根鮑華的國家隊生涯同樣風光，曾經代表西德參加1966、1970、1974三屆世界盃，分別取得金、銀、銅牌各一面，其中1974年更是以隊長身份為西德捧起世界盃。碧根鮑華亦在1972及1976年為西德出戰歐洲國家盃，同樣取得1冠1亞佳績。

碧根鮑華球員年代奪冠無數：

退役後碧根鮑華踢而優則教，自1984年起接過西德國家隊帥印，先在1986年殺入世界盃決賽，2：3僅敗於阿根廷取得亞軍；兩年後亦在歐國盃打入4強；然後在1990年，帶領西德打敗阿根廷復仇成功，以教練身份再度贏取世界盃；成為巴西薩加奴後第二人以球員及教練身份完成這一壯舉。離任國家隊後，碧根鮑華亦曾短暫執掌馬賽及拜仁慕尼黑。

碧根鮑華教練生涯精彩時刻回顧：

+ 4 + 3 + 2

放下教鞭後，碧根鮑華進入拜仁及德國足總管理層，被視為德國成功爭取舉辦2006年世界盃的功臣。不過其後國際足協（FIFA）懷疑碧根鮑華於申辦世界盃時涉貪，同時亦涉及2018及2022世盃申辦權造假醜聞，一度被罰停止參與足球活動。

除眼疾外，碧根鮑華近年亦因為心臟病及髖關節問題進行過數次手術。