【足球】碧根鮑華望高普教拜仁　「他是世上最佳之一」

高普打破了連續6次盃賽決賽輸波魔咒，日前帶領利物浦於歐聯封王。「紅軍」希望與這名德國籍教頭續約，鞏固球隊根基。 德國名宿、拜仁慕尼黑榮譽主席碧根鮑華開腔搶人，希望高普有朝一日可以成為拜仁教頭，指英超領隊的責任太重，在德甲可以專心教波，而且賽程負擔較輕，可以令高普更全神貫注帶領球隊衝擊更多獎盃。

穆罕默德沙拿及奧歷治的入球讓利物浦第6度於歐聯封王，亦助高普取得他上任4年來首個錦標，亦打破他6次盃賽決賽失利的魔咒。贏得歐聯冠軍，高普身價自然飆升。為免主帥被搶走，有傳利物浦已經急不及待想與領隊談續約。碧根鮑華接受《圖片報》訪問時，表示希望可以在高普教波生涯高峰時期，將他帶到慕尼黑。

高普帶領利物浦奪得歐聯冠軍。（Getty Images）

碧根鮑華希望高普接掌拜仁。（Getty Images）

「我希望有朝一日可以見到高普接掌拜仁，」73歲的碧根鮑華說：「我認為他是世上最佳教練之一，他在多蒙特發展出來的理念，在利物浦得到進一步的改善。」高普今季帶領利物浦奪得歐聯外，聯賽亦取得97分，雖然打破球會英超紀錄，但曼城最後14輪全勝，最終以1分之差令紅軍屈居亞軍。

碧根鮑華認為英超賽程過密，競爭太大，而且「領隊」有太多責任：「我認為英超的工作會吸走一個教練的魄力，在英超球會擔任所謂的『領隊』，責任遠超在德甲當一名教練。一個規模更大的聯賽再加上有兩個本地盃賽，賽程已遠比我們德甲的繁忙得多。」

「我希望有朝一日高普能來到拜仁。」碧根鮑華說。（Getty Images）

高普曾回絕好意：「利物浦很適合我」

這已非碧根鮑華首次力邀高普執教拜仁，早在3月利物浦歐聯16強踢拜仁出局時，高普就已經要回應「足球皇帝」點將。當時高普曾說：「在德國球壇沒有人比碧根鮑華更大了，得到他的稱讚當然感到高興了，就似是得到國王封爵一樣。」

高普曾表示利物浦是更適合他發揮所長的地方。（Getty Images）

雖然成為「足球皇帝」眼中的大紅人，但高普仍認為利物浦更合適自己：「如果他認同我的能力，亦即是稱讚利物浦。拜仁過去10至15年甚少出大錯，但我覺得自己在這裏（利物浦）更合適。」高普曾指利物浦有很多機會讓自己發揮，亦有潛力建立一支好球隊：「我敢說現在的我是最合適利物浦的領隊，但在足球世界我們都要不停證明自己。」

拜仁慕尼黑今季由尼高高華接過軒加斯留下的帥印，開季成績不佳一度被指烏紗不保，但最後帶領拜仁奪得德甲、德國盃，成為本土「雙冠王」，其教練合約2021年6月才到期。