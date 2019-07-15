【西甲】傳夏薩特將穿23號球衣　與久保建英齊出席首節操練

離開車路士的夏薩特，新球季將轉投「銀河艦隊」皇家馬德里，他日前首度在班拿貝球場登場時，穿上未有號碼的球衣現身。根據西班牙的《馬卡報》透露，在夏薩特屬意的7號及10號球衣亦有「主人」下，他將改披23號球衣。

夏薩特在今年夏天終於離開效力7年的車路士，轉投西甲的皇家馬德里，並簽約5年。早前首度以皇馬球員身份，在班拿貝球場與球迷見面，但他的球衣號碼仍然成疑。夏薩特屬意穿上7號或10號球衣，但這兩件球衣分別屬於馬里安奴戴亞斯（Mariano Diaz）及莫迪歷（Luka Modric），而二人皆未有讓出號碼的打算。

夏薩特早前現身班拿貝時，接過未有印上號碼的球衣。（Getty Images）

「萬人迷」碧咸在效力皇馬期間，同樣穿上23號球衣。（Getty Images）

2019夏季重點轉會（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

根據西班牙的《馬卡報》報道，夏薩特在新球季將穿上23號球衣上陣，希望與皇馬名將之一的碧咸披上同一號碼，為皇馬效力。除此之外，該名比利時球星亦是一名籃球迷，而23號在籃球壇同樣是個別具意義的號碼，因為「籃球之神」米高佐敦及「大帝」勒邦占士亦是穿23號，夏薩特希望像兩位NBA球星般，在皇馬成功。

皇馬23號自碧咸後，分別被史奈達、雲達華治、奧斯爾、柏度文迪斯、捷利舒夫、艾斯高、丹尼路、高華域、列古朗穿上，當中大多數都是過客，未能長期為皇馬正選。

Kubo seems to love working with his 'idol' Hazard, the present & the future are in good hands. pic.twitter.com/DJmIYEpyMu — BlancoTalks (@BlancoTalks) 2019年7月14日

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pic.twitter.com/soVcXeX9we — Kei_photo (@twinglish) 2019年7月14日

另外，皇馬在加拿大蒙特利爾進行今季首節操練，為即將舉行的季前熱身賽作準備，夏薩特及久保建英參與t其中。該名日本小將在首課操練大騷球技，更指主帥施丹有計劃在不久後將久保建英回收，代表一隊出戰。久保建英在皇馬的短片中，以流利的西班牙語與工作人員對答，而他與夏薩特亦有交流，向該名比利時球星表示：「我在比賽前亦有觀看你的影像。」，二人相視而笑，十分融洽。