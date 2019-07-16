【英超】利物浦美國之旅缺「埃及文明」　高普證米洛列特留隊

利物浦將赴美國踢季前熱身賽，首場賽事於香港時間7月20日上演。昨天公布28人大軍。由雲迪積克領軍外，名單有驚喜。

利物浦早前踢了兩場熱身賽，分別以6︰0勝燦美爾及3︰1挫巴拉福特。他們將赴美國踢3場友賽，先在香港時間7月20日早上鬥多蒙特，兩日後撼西維爾，7月25日對士砵亭。休戰數天後返回歐洲對拿玻里及里昂，8月4日於社區盾對曼城。

利物浦公布28人大軍名單，由歐聯主將雲迪積克、占士米拿、軒達臣等領軍，外借回收的尼達利基尼（Nathaniel Clyne）都榜上有名。於非洲盃受傷的拿比基達與瑞士中場沙基利因傷而沒有隨隊，正備戰非洲盃決賽的塞內加爾翼鋒文尼、出戰國際賽後未歸隊的沙拿、法明奴都在休假，前線三箭頭俱缺陣，奧歷治料有機會證明自己。

利物浦在今季熱身賽暫時全勝，之後赴美國踢3場。（資料圖片）

利物浦美國之旅骨幹球員（按圖放大）▼

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近日加盟利物浦U18的門將奧仙斯基（ Jakub Ojrzynski），因正印艾利臣美洲盃後未歸隊、 Caoimhin Kelleher、Vitezslav Jaros都受傷而在名單之上，有傳離隊的比利時的米洛列特亦在陣容內。來自荷蘭的17歲中堅雲達貝治（Van den Berg）7月投紅軍，同樣是28人名單上。

利物浦人腳與上季歐聯冠軍時沒有太大變化。（資料圖片）

英超前5輪賽程（按圖放大）▼

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高普在利物浦官網中，談到2021年約滿的米洛列特︰「我在近數個月與他有大量對話，我會說是（會留隊）。像利物浦般的球會，需要兩個可勝任一號門將的人，而我們已擁有了。」