【英超】利物浦球迷租飛機嘲曼聯　紅軍友賽大炒燦美爾響頭炮

曼聯正在澳洲的珀斯集訓，周末友賽澳職球隊珀斯光輝。 在昨日曼聯集訓地點的空中，出現了一架拉住橫額的飛機，寫住利物浦贏得6次歐聯冠軍的字眼，相信是利物浦球迷租飛機嘲諷曼聯。 此外，利物浦昨日友賽作客大勝燦美爾6：0，主帥高普大讚梅開二度的小將利安比維斯達。賽後大批球迷湧入球場，據報很多人爭住與利物浦前鋒奧歷治合照。

英超勁旅曼聯近來在澳洲季前集訓，地點是珀斯的WACA球場。在當地時間昨日，有利物浦租用飛機，在WACA球場上空拉起橫額，嘲諷曼聯近年成績低迷，該橫額寫住「6屆歐聯冠軍利物浦（Liverpool 6x European Champions）」。利物浦去季在歐聯決賽擊敗熱刺，球會史上第6度歐洲封王。

曼聯在澳洲珀斯集訓，他們用WACA球場做公開操練。（Getty Images）

據報，當時曼聯正在球場上公開訓練。很多當地人都影到飛過WACA球場上的一幕。有傳媒向當地的廣告公司查詢，如果要僱用一架飛機兩小時去拉橫額，需要1150澳元（約6300港元）。曼聯明天將會出戰今夏首場季前賽，對珀斯光輝，下周三則會對列斯聯。

在澳洲的集訓中，曼聯中場保羅普巴為球迷簽名。（Getty Images）

另外，利物浦昨日亦踢了今夏首場季前賽，作客以6：0大勝燦美爾，19歲小將利安比維斯達（Rhian Brewster）梅開二度，尼達利基尼及奧歷治各建一功，卜比鄧肯（Bobby Duncan）及居迪斯鍾斯（Curtis Jones）兩名後備小將亦有入波。

利安比維斯達梅開二度。（Getty Images）

賽後，大批球迷闖入球場，不少人爭住跟奧歷治合照。奧歷治在上季歐聯決賽入波，協助利物浦第6次歐洲封王。

利物浦領隊高普盛讚比維斯達，承諾今季會給予他更多上陣機會，他說：「奧歷治留隊是個好消息，羅拔圖法明奴也在。比維斯達是個頂級前鋒，有優異的實力，我已經告訴他，他今季在隊中將會更加重要，但至於有幾重要，就取決於他的表現。」

高普續說：「他需要踢不同的位置，例如中鋒或者翼鋒，看看我們如何排陣，但肯定會給他機會。」

有球迷衝入球場，與奧歷治合照。（Getty Images）

亦有記者問到利物浦在轉會市場的動向，高普表示最強之人已有陣中。他回應：「我們已經買了他們，只是你不為意。比維斯達、阿歷士張伯倫上季沒有比賽，他們都是年輕的小伙子，也是我們的新球員。轉會窗在8月8日關閉。全歐洲都有提早關上轉會窗的打算，但實行的只有英超，所以我們比其他聯賽早3星期關窗。我們看看未來發展會怎樣，但我覺得今夏不會是交投最大的轉會窗。」