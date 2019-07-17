【世界盃外圍賽】香港抽入C組大戰伊朗　9月首戰作客柬埔寨

2022年世界盃亞洲區外圍賽暨亞洲盃外圍賽第二圈抽籤，今日（17日）在亞洲足協馬來西亞總部舉行，香港抽入C組，首戰將於9月5日對柬埔寨。

2018世界盃外圍賽一度在香港掀起「港足熱潮」，尤其主客兩和中國、主場幾乎逼和卡塔爾等經典賽事，仍為球迷津津樂道。3年轉眼過去，2022世界盃亞洲區外圍賽第二圈抽籤今日進行，連同由第一圈出線的5支球隊在內，將共40支亞洲球隊分成5個檔次，抽入8個小組，世界排名141的香港列入第4檔。

2022世界盃及2023亞洲盃外圍賽第二圈全部抽籤結果，香港被抽入C組，同組包括伊朗、伊拉克、巴林及柬埔寨。（01美術製圖）

2022世界盃亞洲區外圍賽暨2023亞洲盃外圍賽第二圈 背景資料： 40支球隊按2019年6月14日公布的世界排名分成5個檔次，分別抽入8個小組，每組進行雙循賽事。 首輪分組賽在2019年9月5日開始上演，2020年6月9日結束。 每組首名球隊及4支最佳次名球隊，共12支球隊，可直接取得2023亞洲盃決賽周資格，同時晉身世界盃外圍賽最後一圈。 餘下的28支球隊中，成績最佳的24支球隊，將進入2023亞洲盃外圍賽，爭奪決賽周資格。

2018年世界盃外圍賽，香港隊的表演成為城中熱話，連場主場賽事均爆滿。（資料圖片/黃永俊攝）

抽籤結果

身在第4檔的香港隊抽入C組，同組對手如下：

第5檔：柬埔寨

第3檔：巴林

第2檔：伊拉克

第1檔：伊朗

香港隊首戰將在9月5日作客對柬埔寨，9月10日再返回主場對小組最強的伊朗；明年3月26日作客伊朗。

香港隊世界盃外圍賽第二圈賽程表： 2019年9月5日 作客柬埔寨 2019年9月10日 主場伊朗 2019年10月10日 作客伊拉克 2019年10月15日 輪空 2019年11月14日 主場巴林 2019年11月19日 主場柬埔寨 2020年3月26日 作客伊朗 2020年3月31日 主場伊拉克 2020年6月4日 輪空 2020年6月9日 作客巴林

全部抽籤結果：

A 關島、馬爾代夫、菲律賓、敘利亞、中國

B 尼泊爾、科威特、中華台北、約旦、澳洲

C 柬埔寨、香港、巴林、伊拉克、伊朗

D 新加坡、也門、巴勒斯坦、烏茲別克、沙特阿拉伯

E 孟加拉、阿富汗、印度、阿曼、卡塔爾

F 蒙古、緬甸、塔吉克、吉爾吉斯、日本

G 印尼、馬來西亞、泰國、越南、阿聯酋

H 斯里蘭卡、土庫曼、朝鮮、黎巴嫩、韓國