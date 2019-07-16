【世盃外・抽籤】三個港將談心水對手　黃洋：過程比結果重要

2022年世界盃亞洲區外圍賽第二圈將於今年9月舉行，明日（17日）將會為分組進行抽籤，記者事前訪問港足前中後三線各一位球員，看看他們期待遇上那些分組賽對手。 港足隊長黃洋認為比起「魚腩」，他更期待跟東南亞強隊交鋒，從而了解對方近年進步神速的原因，為未來本地足球發展尋覓出路。

四年前世盃外掀起一股港足熱潮，但在比賽過後，一切卻無以為繼。（資料圖片）

亞洲足協明日會為2022年世界盃亞洲區外圍賽第二圈進行抽籤，40支球隊將分為8組，每組有5隊，進行主客雙循環比賽。每組小組首名，以及4支小組最佳次名球隊，便可晉級第三圈賽事與2023年亞洲盃決賽周。而根據6月公布的世界排名，位列第141的香港被列入第四檔次。

世界盃外圍賽抽籤分檔，香港列入第四檔。

港隊隊長黃洋認為，不應為了成績而單單期望抽到較弱的對手。（資料圖片）

黃洋：盼遇新對手 找差距清晰發展方向

港隊在上屆世界盃外圍賽跟卡塔爾、中國、馬爾代夫及不丹同組，「港中大戰」風波引起廣大市民留意，逼爆旺角場令紅旗再現；港足兩度逼和中國隊外，更於主場落後卡塔爾3球下連追兩球，出色表現曾讓晉級露出一線曙光。不過「港足熱潮」在外圍賽後無以為繼，因此部份球迷希望今次能抽得「上籤」，認為或有助推動足運及關注度。

可是從球員的角度來看，他們最渴望交手的球隊又是甚麼？球員對於「上籤」的定義，似乎有不一樣的理解。

按圖觀看黃洋的選擇：

梁諾恆漸漸踏入當打之齡，希望可在世界盃外圍賽上陣。（資料圖片/袁志浩攝）

梁諾恆：印尼排名顯著提升 年青球員能從中學習

對於梁諾恆而言，爭取佳績固然重要，但他認為最重要的是可透過比較，令年輕球員盡快提升、接軌：「改朝換代並非一朝一夕的事，必需要時間去堆砌及磨練，年輕球員才可在往後爭取佳績。」

按圖片觀看梁諾恆的選擇：

18歲的孫銘謙，對於世界盃外圍賽抽籤另有一番寄望。（資料圖片）

孫銘謙：望遇弱隊爭晉級

至於新一代港足球員的「孫銘」，則以晉級為首要考慮。

按圖片觀看孫銘謙的選擇：