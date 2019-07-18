【世界盃外圍賽】港隊C組對手檢閱　兩鬥本田圭佑成關鍵

2022世界盃亞洲區外圍賽第二圈抽籤已塵埃落定，香港抽入C組，與伊朗、伊拉克、巴林及柬埔寨同組。 從競賽角度，就如港隊主帥麥柏倫所言：「港隊欠運」；從球迷角度，4支對手到底有什麼吸引力？

伊朗──前線粒粒皆星 後防銅牆鐵壁

世界排名：20

亞洲排名：1

世界盃最佳成績：5次打入決賽周，全部分組賽出局

亞洲盃最佳成績：冠軍（1968、1972、1976）

伊朗在應屆亞洲盃打入4強，惟不敵日本出局。（Getty Images）

伊朗長年在亞洲球壇名列前茅，雖然已逾40年未曾奪得亞洲盃冠軍，但行軍快速、技術細膩、球員體格亦佳，尤其前線在阿斯蒙壓陣下，必然對港隊後防構成極大壓力；值得注意的是其後防穩健，年初在亞洲盃首5場都未嘗失球，直至4強才以3球慘負日本；在晉級2018世界盃決賽周的過程，亦曾連續12場不失球。

歷史上，伊朗出產過不少球星，主要在德甲落班，包括曾效力拜仁慕尼黑及哈化柏林的戴伊（Ali Daei），這名活躍於8、90年代的球星，是男子國際賽入球紀錄保持者（109球）；其他球星包括前拜仁慕尼黑前鋒卡利米（Ali Karimi）、前漢堡及法蘭克福中場馬特維基亞（Mehdi Mahdavikia）等等。

按圖觀看伊朗球星簡介：

伊拉克

世界排名：77

亞洲排名：9

世界盃最佳成績：1次打入決賽周，分組賽出局（1986）

亞洲盃最佳成績：冠軍（2007）

長年經歷戰火的伊拉克，足球發展近年漸漸重回正軌。（Getty Images）

伊拉克對於香港球迷而言，最深印象或是2014年的亞協盃，傑志在4強鬥伊拉克球隊艾比爾，首回合作客1：1之下回到主場卻以1：2落敗，無緣決賽。

伊拉克實力優秀，是第二檔排名最高一隊，但長年戰爭大大影響其足球發展，尤其不及其他西亞勁旅。2003年爆發伊拉克戰爭後，大量主場賽事需移師至約旦、伊朗、卡塔爾或阿聯酋等地進行，雖然戰事在2011年結束，但政局一直不穩，部份城市亦遭國際足協禁止舉辦國際賽，至2018年3月才全面解禁；早年亦因為未能達到亞冠盃球隊牌照要求，縱使排名積分及格，仍只能參加次一級的亞協盃，直至2019年才正式出戰亞冠盃。

更禍不單行的是，上月底傳出有72名伊拉克球員，因涉嫌在年齡上造假，而面臨遭國家隊停賽，其中一員就是在應屆亞洲盃表現較出色的穆罕拿特阿里（Mohanad Ali），不過年齡造假在伊拉克球壇已非新鮮事，穆罕拿特阿里在U14年代受過同樣指控，最後成功打甩控罪，與其期望伊拉克出現停賽潮，不如寄望港隊在主場盡情發揮，或有望搏得分數。

按圖觀看伊拉克球星介紹：

巴林

世界排名：110

亞洲排名：19

世界盃最佳成績：未曾參與決賽周

亞洲盃最佳成績：殿軍（2004）

巴林雖是第三檔次球隊，但實力相當不俗，是香港在世界盃外圍賽一大強敵。（Getty Images）

說到巴林，最令人深刻的除了在上屆世界盃外圍賽作客敗予中華台北，更有2011年亞洲盃外圍賽的「巴林十五死士」事件。

2010年1月，當年的香港隊在亞洲盃外圍賽作客對巴林前，出現退隊潮，補選的球員亦稱傷缺陣，就連當年兼任南華主帥的主教練金判坤，亦告病假不隨隊。港隊賽前未有安排操練，在無練習、無主教練的情況下，僅15名球員赴巴林作賽，當中包括謝德謙、文彼得、鄭少偉、蘇來強、沈國輝等等，最終淨吞4蛋而回，人稱「巴林十五死士」。

兩軍再一次交手已是7年之後，2017年11月9日，香港在主場的國際友誼賽對巴林，淨吞兩蛋。

按圖觀看巴林主力介紹：

柬埔寨－－本田圭佑領軍 港隊第一戰對手

世界排名：169

亞洲排名：36

世界盃最佳成績：--

亞洲盃最佳成績：殿軍（1972）

柬埔寨將在世界盃外圍賽C組出擊，與香港同組。（圖片來源：AFC）

柬埔寨在世界盃亞洲區外圍賽第一圈，兩回合擊敗巴基斯坦打入第二圈，無論在東南亞地區或是在第五檔而言，實力都屬較次的一隊，若香港希望至少保住出線至亞洲盃外圍賽最後一圈的資格，必需在主、客兩輪都擊敗柬埔寨並盡可能取得更多入球。

前日本球星本田圭佑，將在9月5日領柬埔寨來香港，作世界盃外圍賽C組第一戰。（Getty Images）

比起陣中球員，更最為人熟悉的，莫過於去年開始執教柬埔寨的前日本國腳本田圭佑執教。本田2016年起在金邊開設足球學校，亦是當地球會Soltilo Angkor FC班主，以義務形式任教柬埔寨國家隊，未有收取酬勞，比賽時他亦會在場邊以主帥姿態督師。不過因本田未考取教練牌照（U21或以上代表隊主教練需持有專業級教練牌照），未能符合國家隊主教練要求，柬埔寨名義上的主教練是阿根廷籍的達爾馬斯。

本田在離開墨爾本勝利前，一直同時兼顧職業球員的身份，每周與柬埔寨國家隊教練團進行視像會議，但他離開該澳職球隊後，暫時未有班落，會否專心執行教職，仍是未知數。自本田領軍以來，柬埔寨戰績算是不過不失，去年11月本田領軍在東南亞錦標賽小組賽擊敗老撾，取得他任內首勝兼柬埔寨17年來首場東南亞錦標賽勝仗，早前亦領軍出線至世盃外第二圈。

按圖觀看柬埔寨主力介紹：