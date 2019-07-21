【行山背囊．01測試】NANO 18貼背以輕取勝　容量夠大獨欠一細節

行山裝備之中，行山背囊可說是不可或缺。 是次測試Gregory NANO 18的背囊，看看能否承載到一日的行山裝備，以及記錄背上它行山時的感覺。這個背囊極輕，只有454克重，但可能為了減重，所以背囊沒有肩帶袋及腰袋。為了輕，你是否願意犧牲方便？

測試對象：Gregory NANO 18

重點：背囊承載力、舒適程度

地點：南朗山、筆架山

這個背囊主要分為3格，一格最貼背放水袋，中間的是主袋，能放最多物品；還有一個前袋，3格皆有拉鍊。（顏銘輝攝）

測試對象簡介：

Gregory NANO 18是一款輕便的行山背囊，容量為18公升，近背脊有獨立的水袋間隔，亦有拉鍊收納前袋，兩側各有彈性收納袋，還有工具外掛環。這個行山背囊的背板及肩帶用上透氣網布及泡棉物料，還設有胸帶及腰帶。背囊淨重454克，最高載重為6.8公斤。

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這個行山背囊的背板及肩帶用上透氣網布及泡棉物料，還設有胸帶及腰帶。（顏銘輝攝）

測試地點簡介：

南朗山的路線不長，兩至三小時行畢，但夾雜了馬路、石屎樓級和沙泥碎石等不同地形。南朗山風景優美，是個值得帶相機去拍照的地方。

由慈雲山起步接上麥理浩徑第5段，登筆架山再落大埔公路，全程需要4小時，要帶午餐。由於此行兼顧「麥徑40」的活動拍攝，也需要帶備相機。

南朗山風景優美，兩三個小時就行完。（顏銘輝攝）

由慈雲山行到筆架山的路上，有不少上山的石級。（顏銘輝攝）

測試後感：

先講背囊的承載量，比我想像中放得更多東西。登南朗山的那一次，帶備了近乎入滿的2.5升水袋，完全可以放入背囊特別預留的水袋間隔。

我將後備衣物、風褸、防曬、蚊怕水、能量食物以及一部Nikon D5600相機放入主袋，完全沒有問題。起初，我擔心那麼小的背囊沒有位置放相機，但原來游刃有餘。

我將帽、縮骨遮、頭燈、後備電池放到前袋，而寶礦力以及一對行山杖就分別放在兩個側袋。至於行筆架山的那次，我的裝備比行南朗山多一點，因為我為參加者準備多一枝蚊怕水做小禮物，還買了兩個麵包做午餐，但這個背囊都可以載得到。

放滿行山裝備的Gregory NANO 18行山背囊。（顏銘輝攝）

多角度看Gregory NANO 18行山背囊：

+ 6 + 5 + 4

行南朗山時，放在Gregory NANO 18背囊中的裝備，除了圖中的東西，還有部相機。（顏銘輝攝）

貼背輕身獨欠腰袋 防水性能一般



收拾好背囊，就要背上身試一試。第一個感覺是貼背，第二個感覺是輕，就算我已經將背囊幾乎塞滿，亦不覺得很重，感覺很舒服；無論是跑，還是行，都很穩。

水袋間隔頂部有個小孔，方便水袋的水管伸出來，沿肩帶向前伸。肩帶上有固定環，用來固定水管，以免行山時水管飛前飛後、左搖右擺。

很多行山背囊都會有肩袋及腰袋，方便行山人士在行進期間拿東西，而這個背囊美中不足的是，沒有肩袋及腰袋，如果要拿手機、零食、紙巾等，都要脫下背囊，拿到胸前再取物。

這個背囊的腰帶是幼帶，只有穩固的作用，並不能有效運用到盆骨去分擔雙肩的負重。不過，考慮到背囊容量細，所背負的重量亦不會太重，所以問題不大。另外，行筆架山那次有驟雨，我把一些貼紙放在前袋，行完之後，發現貼紙濕透了，防水性能一般，最好帶備防雨罩。

放滿行山裝備的Gregory MIWOK 18行山背囊。（顏銘輝攝）

同類背囊比較：Gregory MIWOK 18

簡單比較：同牌子的兩款背囊，容量也是18升，但設計有所不同。MIWOK 18比NANO 18多儲物的間隔，兩邊腰帶都有腰袋，還有個彈性前網袋。

同事Brian試用MIWOK 18後表示：「雖然看來不大，但放到很多東西。衫褲鞋襪，真的是衫褲鞋襪都有齊，全部放得落。」試用當日天氣時晴時雨，他特別讚彈性前網袋，「不停收放雨遮很麻煩，但它最外有個位（彈性前網袋），一塞一拔都很方便，拔遮又好，拔雨褸又好，都很快很方便。」

不過，MIWOK 18較為重身，重839克，幾乎是NANO 18的一倍。

多角度看Gregory MIWOK 18行山背囊：

+ 2

同類背囊比較：SALOMON OUT DAY 20+4

簡單比較：重671克，容量比Gregory NANO 18大，又比Gregory MIWOK 18輕。同事Ken試用後，覺得背囊也算輕身，都幾貼背，「因為它軟身，覺得它塞得落的東西比普通24升多。內間隔方面，大格還有側開的拉鍊，取放物件時更靈活。」

不過，同事Ken認為這個背囊有兩個小問題，他說：「頂袋比較細，大格又是靠索繩，如果大雨的話，入水機會大，要另外加多個防雨罩。」試用當日有驟雨，有少許滲水跡象，「可能它頂袋位太細，遮得不好。」

SALOMON OUT DAY 20+4儲物間隔比較多，有左右兩個肩帶袋，一個可以來用放軟水樽，另一個則有拉鍊可儲物，也有腰袋。然而，Ken說：「肩帶袋放不到現行比較大MON（螢幕）的手機，手機要擺在後側袋。腰袋都有兩格，但都放不入電話，但放Power Gel都可以。」

放滿行山裝備的SALOMON OUT DAY 20+4行山背囊。（顏銘輝攝）

多角度看SALOMON OUT DAY 20+4背囊：

+ 3 + 2

總結：

以行山背囊來說，Gregory NANO 18的最大優點是輕，背起上感覺貼背又穩定，18升的承載量亦足以應付一日內的行程。不過，跟其他同類型背囊比，Gregory NANO 18沒有肩帶袋，也沒有腰袋，行進期間收放物件較不方便。