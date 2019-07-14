【大埔行山路線】行林村梧桐寨瀑布群　夏日消暑好去處！

是日天氣普通，加上連場大雨後過後，選擇路線上要以保守為主，兩星期前突然遇上雷暴被迫撒退，決定再試，欣賞充滿氣勢的梧桐寨瀑布群。 請注意：由於瀑布群深藏樹林中，山路長期濕滑，加上樓梯斜度相當高，遊人應具備相當遠足經驗，並穿上防滑性能良好的登山鞋，小心上落！

路線：梧桐寨村－梧桐寨瀑布（井底瀑、中瀑、主瀑、散髮瀑）－梧桐寨村

午後在林錦公路梧桐寨村起步，途中遇上交通意外，起步時遲了約十分鐘。沿「萬德苑」指示牌，穿過村公所「同慶堂」，廿分鐘到梧桐寨村盡頭的萬德苑，亦是瀑布群山路起點，路上要慎防犬隻，走錯路的話牠們吠得很兇。

萬德苑是一座道觀，只在星期日上午十時至三時開放，故無緣參觀。上山路首先會經過一座小水池，約廿分鐘後左邊見支路，稍下兩分鐘，乃井底瀑所在，規模可算四瀑中最小及最幽暗。中瀑離井底瀑約五分鐘步程，水量稍大，臨近中瀑，陣陣涼風吹至，驅除登山時的悶熱感。

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+ 13 + 12 + 11

坳仔沒有在兩座瀑布停留太久，上走廿分鐘到主瀑，樓梯斜度很高，也見一些昔日田野遺址。顧名思義，主瀑是四瀑中規模最大的一瀑，流水從逾三十米高度直瀉而下，極其震憾，旁邊的觀景台就是天然的空調房，溫度較其他位置低了幾度，如非眼鏡沾滿水珠，絕對不欲離開。或許天氣問題，瀑布群人流稀少，環境少了分喧鬧，傳進耳中全是澎湃的水聲。

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在主瀑停留約十五分鐘，之後橫越主瀑水潭石面，再走約十五分鐘上散髮瀑，沿途路況非常崎嶇，亂石處處。近日水量非常充足，原本可走的石面被流水蓋著，要小心地找尋踏腳位，之後其中一處更有水淹跡象。

終於抵達散髮瀑，因瀑布似散髮而名，那裏離主瀑瀑頂很近，難怪已加設鐵欄，如無鐵欄，一個不小心就被流水沖走，繼而從主瀑高處墮下，瞬間喪命（編按：此處曾發生奪命意外，影相請小心【26歲女瀑布自拍 失足飛墮三十米 撞凹前額亡】）。

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+ 3 + 2

攝過散髮瀑，繼續沿樓梯上行，穿過一座廢屋，很快到達上四方山與直落梧桐寨村路口。是日天氣潮濕炎熱，加上已是五點半，如再上四方山及並經其他地方離開，肯定要夜行，所以直下梧桐寨村。

那段山徑以樓梯為主，斜度也相當高，尤以靠近梧桐寨村為甚，走了四十五分鐘，重回萬德苑，最後經梧桐寨村至林錦公路作結，完成半日梧桐寨瀑布群短走之旅。

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+ 6 + 5 + 4

免責聲明：有見遠足活動成為潮流，當中有相當多為新手，讀者在參閱本網誌後不宜完全跟隨內容所述的時間及步速，始終實力有一定差距，應盡早起步為佳，在選擇路線時亦要衡量自己的能力及事前搜集好資料，避免迷途或受傷繼而要求救援服務。本網誌大部分遊記對全無遠足經驗的讀者來說都不適合，如讀者貿然跟隨遊記而導致有任何意外或財物損失，本人概不負責。

【本文獲「北潭坳Blog」授權轉載。】