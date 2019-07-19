【單車】山地單車手踩場！　衝落山崖飛越環法賽道惹爭議

環法賽道上，公路車選手全力衝刺！此時，一人一單車在空中飛過，一名山地單車手從山崖起跳，越過賽道。事後，網民對此持兩極意見，有人覺得這名山地單車手表現全能，十分有型，亦有人覺得他很自私，有機會危及環法車手。

在日前的環法單車賽第10站，眾車手駛過山區的馬路。21歲的法國單車手安奧尼（Valentin Anouilh）就在馬路上方的山崖準備，當他的拍檔見到環法單車的車群來到下方的馬路時，安奧尼就衝下山林，踩上木跳台，一躍而起。

安奧尼飛躍環法賽道的一刻。（Twitter）

安奧尼飛越環法賽道逐格睇：

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安奧尼及他的山地單車就在環法車手的頭上飛過，離地大約9米。一瞬間，安奧尼在馬路邊安全落地，衝落另一邊的山林中。經過半年的訓練，安奧尼順利在年度最盛大的單車比賽舞台上搶鏡。他完成動作後說：「我很開心，大家肯定不知道跳進環法是什麼感受！」

從他頭上的主觀鏡頭，見到一班環法車手在他腳下。（Twitter）

安奧尼的表演引起網民的不同反應，有人擔心意外發生，認為他的行動是不負責任及自私，有機會干擾環法選手的比賽；同時，亦有人覺得他的表演很精彩，可以點綴環法比賽。

飛躍環法賽道片段：

講到跳過環法賽道，安奧尼並非第一人。據報道，首位做到的是2003年的加拿大山車手屈臣（Dave Watson），但他落地時不太順利，跌倒翻車受傷，送院治理，幸好傷勢沒有大礙。

屈臣當年跳環法賽道片段：