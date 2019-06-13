【單車】富美因擤鼻炒車多處骨折　錯過環法單車賽

英力士車隊（前天空車隊）的富美於法國羅阿訥備戰環多菲內單車賽第四站時發生意外，身體多處骨折。今次意外令他錯過即將在七月舉行的環法單車賽，無緣爭取第五件黃色戰衣。

富美（Chris Froome）在法國羅阿訥備戰環多菲內單車賽前試場練習，因用手擤鼻而雙手離開單車把手。過程中突然有一陣強風吹向富美單車的前輪，令單車失控，並以時速54公里撞向路邊一幢屋的外牆。

意外發生後，富美隨即失去意識。他被送到聖艾蒂安大學醫院接受手術，現於深切治療部留醫，情況嚴重。經診斷後證實，他右股骨、肋骨及手肘骨折，臂部受傷，未能趕及於下月六日開始的環法單車賽前康復，鐵定與今年的黃色戰衣擦身而過。

富美代表天空車隊（現為英力士車隊）征戰多年，屢獲殊榮。（Getty Images）

富美的狀態已達最高水平，卻因陣前炒車而未能參加環法。（Getty Images）

英力士車隊總經理巴利斯福特（Dave Brailsford）為富美感到惋惜：「 我見證了他多年來的堅持和犧牲。他用盡一切的努力，嘗試再贏取環法單車賽冠軍。」他更指：「 富美在意外前的狀態已達癲峰，而公路單車手要達此水平是非常困難」，因此為他感到可惜。他表示現時的首要目標是確保富美能獲得最合適的治療，令他能以最短時間重返賽道。

今年34歲的富美是四屆環法單車賽的冠軍得主。自2013年首次贏得環法單車賽冠軍後，只有2014年因傷未能完成、2018年失落錦標得第三名。他亦是35年來首個單車手同時擁有三大賽錦標（環法、環西班牙及環意大利）。

富美和隊友惺惺相惜，對他未能出戰今年的環法單車賽感到可惜。（Getty Images）